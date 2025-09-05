تردد از کرج و آزاد راه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این محدودیت به دلیل حجم زیاد ترافیک و بار برگشت سفر از مازندران صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه میشود.
کرمی گفت: چنانچه مسافران قصد سفر به شهرهای شمالی را دارند میتوانند از محورهای جایگزین استفاده کنند.
رییس پلیس راه البرز یادآورشد که اکنون ترافیک در خط جنوبی جاده کرج - چالوس از میدان امیر کبیر تا پل خواب در برخی نقاط سنگین است.
وی بیان کرد: همچنین ترافیک درخط شمالی جاده کرج - چالوس از دهانه جنوبی تونل کندوان تا دیزین سنگین گزارش شده است.
وی افزود: انتظار میرود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راهها مطلع شوند.
