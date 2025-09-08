  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

هشدار پلیس راه درباره تردد اتوبوس‌های فرسوده در جاده‌ها

هشدار پلیس راه درباره تردد اتوبوس‌های فرسوده در جاده‌ها

رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر نقش کلیدی اتوبوس‌ها در جابجایی مسافر از ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای توقف اتوبوس‌های فرسوده خبر داد.

سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش کلیدی اتوبوس‌های بین‌شهری در جابجایی مسافر، گفت: در شرایط خاص اقتصادی و حمل و نقل کشور، اتوبوس به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمل مسافر، سهم قابل توجهی دارد. نمونه‌های بارز آن را در جابجایی زائران اربعین و بازگشت حجاج در ایام جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که ناوگان هوایی کاملاً مختل شده بود و اتوبوس‌ها نقش بی‌بدیلی ایفا کردند.

محدودیت‌ها و چالش‌های قانونی در برخورد با اتوبوس‌های فرسوده

رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: ما در پلیس راه به‌عنوان مجری قوانین، اختیار مستقیم برای ممنوعیت تردد اتوبوس‌های فرسوده نداریم؛ مجوزها و اجازه فعالیت این ناوگان توسط سازمان راهداری صادر می‌شود و در گام اول این سازمان باید شرکت‌های مسافربری را ملزم به رعایت استانداردها کند. نه اینکه ابتدا به این ناوگان اجازه فعالیت داده شود و سپس ما به صورت محدود برخورد کنیم.

ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها برای نوسازی ناوگان

وی ادامه داد: برای تضمین ایمنی و ارتقای کیفیت جابجایی مسافر، لازم است دولت، سازمان راهداری و بخش صنعت حمل‌ونقل در کنار پلیس راه حضور فعال داشته باشند و همکاری کنند. صرفاً اجرای قوانین پلیسی کافی نیست؛ باید بسترهای لازم برای نوسازی ناوگان فراهم شود تا دغدغه‌های ایمنی برطرف شود

نگرانی پلیس راه فراجا برای جان مردم و آینده ناوگان

سرهنگ کرمی‌اسد با نگرانی از وضعیت موجود گفت: ما روزانه از نزدیک شاهد مشکلات و مخاطراتی هستیم که اتوبوس‌های فرسوده برای مسافران ایجاد می‌کنند. جان مردم برای ما اولویت دارد و در عین حال نوسازی ناوگان نباید منجر به قطع خدمات به مردم شود، چرا که حجم تقاضا بسیار بالاست و جایگزینی سریع ناوگان کار آسانی نیست.

چشم‌انداز و درخواست رئیس پلیس راه فراجا

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با همت دستگاه‌های متولی و همکاری همه‌جانبه، ضمن حفظ ایمنی مسافران، مقدمات نوسازی ناوگان هر چه سریع‌تر فراهم شود تا بتوانیم خدمات ایمن و مطمئن‌تری به مردم ارائه کنیم.

کد خبر 6582348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها