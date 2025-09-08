سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش کلیدی اتوبوسهای بینشهری در جابجایی مسافر، گفت: در شرایط خاص اقتصادی و حمل و نقل کشور، اتوبوس به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای حمل مسافر، سهم قابل توجهی دارد. نمونههای بارز آن را در جابجایی زائران اربعین و بازگشت حجاج در ایام جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که ناوگان هوایی کاملاً مختل شده بود و اتوبوسها نقش بیبدیلی ایفا کردند.
محدودیتها و چالشهای قانونی در برخورد با اتوبوسهای فرسوده
رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: ما در پلیس راه بهعنوان مجری قوانین، اختیار مستقیم برای ممنوعیت تردد اتوبوسهای فرسوده نداریم؛ مجوزها و اجازه فعالیت این ناوگان توسط سازمان راهداری صادر میشود و در گام اول این سازمان باید شرکتهای مسافربری را ملزم به رعایت استانداردها کند. نه اینکه ابتدا به این ناوگان اجازه فعالیت داده شود و سپس ما به صورت محدود برخورد کنیم.
ضرورت هماهنگی میان دستگاهها برای نوسازی ناوگان
وی ادامه داد: برای تضمین ایمنی و ارتقای کیفیت جابجایی مسافر، لازم است دولت، سازمان راهداری و بخش صنعت حملونقل در کنار پلیس راه حضور فعال داشته باشند و همکاری کنند. صرفاً اجرای قوانین پلیسی کافی نیست؛ باید بسترهای لازم برای نوسازی ناوگان فراهم شود تا دغدغههای ایمنی برطرف شود
نگرانی پلیس راه فراجا برای جان مردم و آینده ناوگان
سرهنگ کرمیاسد با نگرانی از وضعیت موجود گفت: ما روزانه از نزدیک شاهد مشکلات و مخاطراتی هستیم که اتوبوسهای فرسوده برای مسافران ایجاد میکنند. جان مردم برای ما اولویت دارد و در عین حال نوسازی ناوگان نباید منجر به قطع خدمات به مردم شود، چرا که حجم تقاضا بسیار بالاست و جایگزینی سریع ناوگان کار آسانی نیست.
چشمانداز و درخواست رئیس پلیس راه فراجا
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با همت دستگاههای متولی و همکاری همهجانبه، ضمن حفظ ایمنی مسافران، مقدمات نوسازی ناوگان هر چه سریعتر فراهم شود تا بتوانیم خدمات ایمن و مطمئنتری به مردم ارائه کنیم.
