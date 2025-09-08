سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، طرح ویژه ترافیکی و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در معابر مرکزی پایتخت اجرا خواهد شد.

ممنوعیت توقف در کریمخان، ولیعصر و بلوار کشاورز

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۷ آغاز شده و در خیابان کریمخان حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت‌تیر، بلوار کشاورز، خیابان ولیعصر (عج) و معابر پیرامونی برگزار می‌شود. به منظور تأمین نظم عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشن، محدودیت‌های تردد در چند مرحله اجرا خواهد شد.

سردار موسوی‌پور گفت: مرحله اول محدودیت‌ها، معابر عمود بر خیابان کریمخان و بلوار کشاورز را در محدوده بین خیابان‌های قائم‌مقام، ولیعصر، مفتح، وصال و حجاب در بر می‌گیرد. در مراحل دوم و سوم نیز گستره محدودیت‌ها به خیابان‌های فاطمی، مطهری، طالقانی، انقلاب، جمالزاده، مدرس و بهار شمالی گسترش می‌یابد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ممنوعیت توقف نیز در روز چهارشنبه در طول خیابان کریمخان، ولیعصر (عج) و بلوار کشاورز اعمال خواهد شد و خودروهایی که در این مسیرها پارک شده باشند، توسط پلیس اعمال قانون می‌شوند.

مسیرهای جایگزین برای تردد روان شهروندان

وی ادامه داد: برای تسهیل تردد شهروندان، مسیرهای جایگزین شمالی جنوبی مانند خیابان‌های مفتح، قرنی و حجاب و همچنین مسیرهای شرقی-غربی نظیر فاطمی، مطهری، طالقانی و انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است.

تعیین محل‌های مجاز پارک خودروهای شخصی و اتوبوس‌ها

سردار موسوی‌پور تصریح کرد: محل‌های مجاز پارک خودروهای شخصی در معابر خارج از محدوده ممنوعیت توقف مانند خیابان‌های فاطمی، مطهری، مفتح و سایر معابر فرعی تعیین شده و هماهنگی لازم جهت پارک مورب نیز صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: محل‌های مشخصی نیز برای توقف اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده که شامل خیابان طالقانی (از خیابان قدس تا فلسطین و از شریعتی تا ولیعصر)، خیابان حافظ، قائم‌مقام، میرزای شیرازی و ولیعصر (عج) در داخل خط ویژه است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم ممنوع بوده و با تخلفات و حرکات مخاطره‌آمیز به‌ویژه در معابر منتهی به محل جشن، برخورد جدی خواهد شد.

سردار موسوی‌پور بیان داشت: از تمامی موتورسواران می‌خواهیم با رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از کلاه ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر در این مراسم همکاری لازم را داشته باشند.

وی در پایان گفت: به شهروندان عزیز تهرانی توصیه می‌کنیم برای شرکت در این جشن معنوی، تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه اتوبوس و مترو استفاده کنند.