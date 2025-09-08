  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

محدودیت‌های ترافیکی و امنیتی ویژه جشن بزرگ ولادت پیامبر در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی ویژه و تدابیر انتظامی گسترده در معابر مرکزی پایتخت به مناسبت جشن ۱۵۰۰ سالگی ولادت پیامبر اکرم (ص) خبر داد.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، طرح ویژه ترافیکی و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در معابر مرکزی پایتخت اجرا خواهد شد.

ممنوعیت توقف در کریمخان، ولیعصر و بلوار کشاورز

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۷ آغاز شده و در خیابان کریمخان حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت‌تیر، بلوار کشاورز، خیابان ولیعصر (عج) و معابر پیرامونی برگزار می‌شود. به منظور تأمین نظم عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشن، محدودیت‌های تردد در چند مرحله اجرا خواهد شد.

سردار موسوی‌پور گفت: مرحله اول محدودیت‌ها، معابر عمود بر خیابان کریمخان و بلوار کشاورز را در محدوده بین خیابان‌های قائم‌مقام، ولیعصر، مفتح، وصال و حجاب در بر می‌گیرد. در مراحل دوم و سوم نیز گستره محدودیت‌ها به خیابان‌های فاطمی، مطهری، طالقانی، انقلاب، جمالزاده، مدرس و بهار شمالی گسترش می‌یابد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ممنوعیت توقف نیز در روز چهارشنبه در طول خیابان کریمخان، ولیعصر (عج) و بلوار کشاورز اعمال خواهد شد و خودروهایی که در این مسیرها پارک شده باشند، توسط پلیس اعمال قانون می‌شوند.

مسیرهای جایگزین برای تردد روان شهروندان

وی ادامه داد: برای تسهیل تردد شهروندان، مسیرهای جایگزین شمالی جنوبی مانند خیابان‌های مفتح، قرنی و حجاب و همچنین مسیرهای شرقی-غربی نظیر فاطمی، مطهری، طالقانی و انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است.

تعیین محل‌های مجاز پارک خودروهای شخصی و اتوبوس‌ها

سردار موسوی‌پور تصریح کرد: محل‌های مجاز پارک خودروهای شخصی در معابر خارج از محدوده ممنوعیت توقف مانند خیابان‌های فاطمی، مطهری، مفتح و سایر معابر فرعی تعیین شده و هماهنگی لازم جهت پارک مورب نیز صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: محل‌های مشخصی نیز برای توقف اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده که شامل خیابان طالقانی (از خیابان قدس تا فلسطین و از شریعتی تا ولیعصر)، خیابان حافظ، قائم‌مقام، میرزای شیرازی و ولیعصر (عج) در داخل خط ویژه است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم ممنوع بوده و با تخلفات و حرکات مخاطره‌آمیز به‌ویژه در معابر منتهی به محل جشن، برخورد جدی خواهد شد.

سردار موسوی‌پور بیان داشت: از تمامی موتورسواران می‌خواهیم با رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از کلاه ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر در این مراسم همکاری لازم را داشته باشند.

وی در پایان گفت: به شهروندان عزیز تهرانی توصیه می‌کنیم برای شرکت در این جشن معنوی، تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه اتوبوس و مترو استفاده کنند.

