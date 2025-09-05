  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی

فرماندار تهران به همراه عضو شورای اسلامی شهر تهران، آخرین وضعیت یکی از واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، امروز جمعه ۱۴ شهریورماه به همراه نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران و نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، از یک واحد صنعتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازدید کرد.

هدف از این بازدید، بررسی آخرین وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و ارزیابی نحوه حمایت از خسارات وارده به این واحد تولیدی بود.

فرماندار تهران و هیأت همراه در این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از این واحد تولیدی، بر پیگیری رفع مشکلات از طریق مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران تأکید کردند.

