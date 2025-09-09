به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد اجرایی گرامیداشت مناسبت‌های ملی هفته دفاع مقدس و مقاومت شهرستان تهران روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه به ریاست حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و با حضور مرتضی دشتی سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی فرمانداری و اعضای این ستاد برگزار شد.

فرماندار تهران در این نشست ضمن تبریک ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت ایثار، فداکاری و وحدت آحاد ملت ایران و همه اقشار و گروه‌ها برای مقابله با تهدیدات دشمنان تأکید کرد و وحدت امت اسلامی را تنها راه نجات مسلمانان جهان دانست.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت و ایستادگی، ارتقای فرهنگ شهادت و ایثار و بهره‌گیری از ادب و هنر ایرانی در انعکاس رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس باید در دستور کار برنامه‌های این ستاد قرار گیرد.

خوش اقبال با اشاره به نقش همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی در اجرای برنامه‌های دفاع مقدس گفت: تمامی سازمان‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات مردم‌نهاد موظفند همچون سال‌های گذشته در هماهنگی با برنامه‌های اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، مشارکت فعال داشته باشند.

وی اضافه کرد: برگزاری آئین‌های تجلیل از ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس، سرکشی به خانواده‌های معظم شهدا و اجرای برنامه‌های متنوع هنری، اجتماعی، فرهنگی و معنوی از جمله اقداماتی است که باید در هفته دفاع مقدس به شکلی شکوهمند و منسجم محقق شود.

فرماندار تهران در پایان تأکید کرد: برنامه‌های دفاع مقدس فرصتی برای انتقال پیام رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان به نسل امروز است و حضور پررنگ همه دستگاه‌ها و مردم در این عرصه می‌تواند موجب تعمیق فرهنگ مقاومت و وحدت ملی شود.

گفتنی است، این نشست در راستای ابلاغ دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح و با هدف گسترش، انتقال و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت در میان نسل حاضر و آینده و تبیین ارزش‌های والای دفاع مقدس برگزار شد.