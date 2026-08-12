به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختها، رفع مسائل و مشکلات روستاها و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شهرستان تأکید کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای متنوع روستاهای تنگستان اظهار کرد: توسعه متوازن شهرستان بدون توجه جدی به روستاها امکانپذیر نیست و باید با برنامهریزی دقیق، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و تخصیص هدفمند اعتبارات، زمینه ارتقای شاخصهای توسعه روستایی فراهم شود.
وی افزود: رفع مشکلات زیرساختی روستاها، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری جمعیت و رونق اقتصادی، از اولویتهای مدیریت شهرستان است و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای ملی، استانی و شهرستانی استفاده خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای توسعهای باید بر اساس نیازهای واقعی مردم و اولویتهای هر منطقه انجام شود تا منابع و اعتبارات موجود بیشترین اثربخشی را در ارتقای سطح زندگی روستاییان داشته باشد.
در این نشست، مهمترین مسائل و نیازهای روستاهای شهرستان تنگستان در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسریع در روند اجرای طرحهای اولویتدار روستایی مطرح شد.
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