  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

برپایی ۱۴۲ موکب از تهران تا هندوستان در خیابان امام رضا(ع) مشهد

برپایی ۱۴۲ موکب از تهران تا هندوستان در خیابان امام رضا(ع) مشهد

مشهد- شهردار منطقه ۸ مشهد گفت: ۱۴۲ موکب با ۳۷۵ غرفه در خیابان امام رضا(ع) مشهد در آستانه سالروز شهادت امام رئوف(ع) برپا شد.

حسن صالحی‌مفرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۴۲ موکب با ۳۷۵ غرفه در خیابان امام رضا(ع) در آستانه سالروز شهادت امام رئوف(ع) برپا شد.

شهردار منطقه ۸ مشهد افزود: این موکب‌ها توسط هیئات مذهبی و مساجد برپا شده‌اند و در روزهای پایانی ماه صفر، با ارائه خدمات مختلف، از زائرانی که برای زیارت حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس آمده‌اند، پذیرایی می‌کنند.

وی گفت: موکب‌هایی از استان‌های تهران، اصفهان، کاشان، قم، گلستان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان و ... در خیابان امام رضا(ع) حضور دارند تا به زائران حضرت رضا(ع) خدمت‌ کنند.

صالحی مفرد بیان کرد: نکته حائز اهمیت، حضور موکب‌های بین‌المللی از کشورهای عراق و هندوستان در این مسیر است.

کد مطلب 6915324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها