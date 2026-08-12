برپایی ۱۴۲ موکب از تهران تا هندوستان در خیابان امام رضا(ع) مشهد

حسن صالحیمفرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۴۲ موکب با ۳۷۵ غرفه در خیابان امام رضا(ع) در آستانه سالروز شهادت امام رئوف(ع) برپا شد.
شهردار منطقه ۸ مشهد افزود: این موکبها توسط هیئات مذهبی و مساجد برپا شدهاند و در روزهای پایانی ماه صفر، با ارائه خدمات مختلف، از زائرانی که برای زیارت حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس آمدهاند، پذیرایی میکنند.
وی گفت: موکبهایی از استانهای تهران، اصفهان، کاشان، قم، گلستان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان و ... در خیابان امام رضا(ع) حضور دارند تا به زائران حضرت رضا(ع) خدمت کنند.
صالحی مفرد بیان کرد: نکته حائز اهمیت، حضور موکبهای بینالمللی از کشورهای عراق و هندوستان در این مسیر است.
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