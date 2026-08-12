محفل انس با قرآن در دیواندره برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع)، محفل انس با قرآن کریم‌شامگاه چهارشنبه با حضور مردم در پارک ۲۲ گولان دیواندره برگزار شد.

این محفل قرآنی در حاشیه تجمعات شبانه مردم دیواندره برگزار شد و قاریان برجسته شهرستان به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداختند.

در ادامه این مراسم، ماموستا سیدامجد قضایی، امام جمعه موقت دیواندره، با اشاره به ابعاد مختلف زندگی پیامبر اکرم (ص)، بر اهمیت حفظ وحدت میان مسلمانان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به حوادث اخیر، وحدت و انسجام امت اسلامی را از عوامل مهم در مقابله با چالش‌های پیش‌رو دانست و بر ضرورت تقویت همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و در فضایی معنوی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در پایان با سر دادن شعارهای انقلابی، بر حفظ وحدت و انسجام تأکید کردند.

در پایان نیز رژه خودرویی و موتوری در سطح شهر دیواندره برگزار شد.