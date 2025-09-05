جشن باشکوه «امت احمد» در اهواز؛ گردهمایی خانوادگی با اجرای هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، جشن «امت احمد (ص)» با هدف تقویت همبستگی خانوادگی و ترویج فرهنگ دینی روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹ در خیابان سلمان فارسی اهواز برگزار می‌شود.

در این مراسم، گروه سرود «ایران سرود» اجرای زنده خواهند داشت و هنرمندان مطرح کشوری و استانی نیز با برنامه‌های متنوع به صحنه می‌آیند. بخش ویژه‌ای از جشن به کودکان اختصاص دارد که با حضور «عموهای خندوانه» و اجرای برنامه‌های شاد و سرگرم‌کننده همراه خواهد بود.

برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند که به شرکت‌کنندگان در این جشن، جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد. فضای جشن با تزئینات گل‌کاری‌شده، نمادهای مذهبی و رنگ‌های شاد، حال‌وهوای معنوی و خانوادگی را برای حضار فراهم می‌کند.

این رویداد فرصتی است برای خانواده‌ها تا در کنار یکدیگر، لحظاتی خاطره‌انگیز را در فضایی فرهنگی و مذهبی تجربه کنند.