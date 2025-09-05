  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

«ایرج صغیری»آینۀ افتخار هنر متعهد ایران است

«ایرج صغیری»آینۀ افتخار هنر متعهد ایران است

بوشهر- معاون حقوقی رئیس‌جمهور مرحوم استاد ایرج صغیری، هنرمند فقید بوشهری و پدر تئاتر آئینی را به عنوان «آینۀ افتخار هنر متعهد ایران» یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری عصر جمعه در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد ایرج صغیری، هنرمند فقید بوشهری و پدر تئاتر آئینی ایران، با تسلیت به خانواده این هنرمند و جامعه فرهنگی کشور، از وی به عنوان «آینۀ افتخار هنر متعهد ایران» یاد کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه، بوشهر استانی هنرپرور و دارای سابقه درخشان در حوزۀ فرهنگ و هنر است اظهار داشت: وظیفۀ خود دانستم به نمایندگی از ریاست جمهوری و دولت، در این مجلس برای عرض تسلیت حضور پیدا کنم و مراتب تسلیت خود و دکتر پزشکیان رئیس جمهور را به خانواده محترم، بستگان و جامعۀ هنری کشور به ویژه هنرمندان استان بوشهر اعلام کنم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: خداوند مردانی را که دارای جوهر ذاتی هنر هستند، در مسیر رشد و شکوفایی این استعداد قرار می‌دهد و استاد صغیری نیز در این مسیر به چهره‌ای درخشان و آینۀ افتخار کشور تبدیل شد.

انصاری با اشاره به سوابق درخشان هنری استاد صغیری در حوزه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی، خاطرنشان کرد: وی در دورانی با بزرگان چون دکتر علی شریعتی در دانشگاه فردوسی مشهد همکاری داشت و در نمایشنامه ابوذر به کارگردانی داریوش ارجمند به عنوان بازیگر حضور یافت؛ نمایشی که اثری سیاسی، اعتقادی و اجتماعی بود و در مشهد، تهران و حسینیه ارشاد اجرا شد.

وی در پایان با توصیف استاد صغیری به عنوان هنرمندی مردمی، برای همۀ بازماندگان صبر و عزت مسئلت کرد.

کد خبر 6580598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها