«ایرج صغیری»آینۀ افتخار هنر متعهد ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری عصر جمعه در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد ایرج صغیری، هنرمند فقید بوشهری و پدر تئاتر آئینی ایران، با تسلیت به خانواده این هنرمند و جامعه فرهنگی کشور، از وی به عنوان «آینۀ افتخار هنر متعهد ایران» یاد کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه، بوشهر استانی هنرپرور و دارای سابقه درخشان در حوزۀ فرهنگ و هنر است اظهار داشت: وظیفۀ خود دانستم به نمایندگی از ریاست جمهوری و دولت، در این مجلس برای عرض تسلیت حضور پیدا کنم و مراتب تسلیت خود و دکتر پزشکیان رئیس جمهور را به خانواده محترم، بستگان و جامعۀ هنری کشور به ویژه هنرمندان استان بوشهر اعلام کنم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: خداوند مردانی را که دارای جوهر ذاتی هنر هستند، در مسیر رشد و شکوفایی این استعداد قرار می‌دهد و استاد صغیری نیز در این مسیر به چهره‌ای درخشان و آینۀ افتخار کشور تبدیل شد.

انصاری با اشاره به سوابق درخشان هنری استاد صغیری در حوزه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی، خاطرنشان کرد: وی در دورانی با بزرگان چون دکتر علی شریعتی در دانشگاه فردوسی مشهد همکاری داشت و در نمایشنامه ابوذر به کارگردانی داریوش ارجمند به عنوان بازیگر حضور یافت؛ نمایشی که اثری سیاسی، اعتقادی و اجتماعی بود و در مشهد، تهران و حسینیه ارشاد اجرا شد.

وی در پایان با توصیف استاد صغیری به عنوان هنرمندی مردمی، برای همۀ بازماندگان صبر و عزت مسئلت کرد.