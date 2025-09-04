ایرج صغیری نقشی تأثیرگذار در اعتلای هنر نمایشی در جنوب کشور ایفا کرد

محمد حسین زندویان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد ایرج صغیری اظهار کرد: این هنرمند فقید نقش مهم و برجسته‌ای را در بین اهالی فرهنگ و هنر استان بوشهر داشته است.

وی با اشاره به بیش از پنج دهه فعالیت مستمر و خالصانه استاد صغیری در صحنه‌های تئاتر بیان کرد: این استاد پیشکسوت با خلق آثاری ماندگار و تجربه‌ای بی‌بدیل، نقشی تأثیرگذار و غیرقابل انکار در رشد و اعتلای هنرهای نمایشی در جنوب کشور ایفا کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر جاودانگی یاد و آثار این هنرمند فقید، بیان کرد: بی‌تردید، میراث غنی هنری استاد ایرج صغیری نه تنها در حافظه زنده جامعه فرهنگ و هنر استان بوشهر، بلکه در تاریخ معاصر نمایش ایران ماندگار خواهد بود.

وی افزود: این هنرمند پرتلاش در طول سالیان متمادی، نسل‌های متعددی از هنرمندان جوان و مستعد این دیار را پرورش داد و با خلاقیت و نگاه عمیق هنری خود، توانست هویت ممتاز و منحصربه‌فرد تئاتر آئینی بوشهر را شکل داده و تثبیت کند.

زنده‌یاد ایرج صغیری که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بوعلی سینا شیراز تحت درمان بود، در سن ۷۹ سالگی دار فانی را وداع گفت و امروز با حضور گسترده مردم در بوشهر خاکسپاری شد.