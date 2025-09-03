مراسم بدرقه پیکر استاد ایرج صغیری در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زندویان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت درگذشت استاد ایرج صغیری، هنرمند برجسته، نمایشنامه‌نویس، داستان‌نویس و کارگردان متعهد بوشهری، این اتفاق را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه فرهنگ و هنر کشور و استان بوشهر عنوان کرد.

زندویان با اشاره به برگزاری مراسم بدرقه پیکر استاد ایرج صغیری، هنرمند فقید و پیشکسوت تئاتر بوشهر، روز پنجشنبه ۱۳ شهریور گفت: این مراسم ساعت ۱۶ فردا پنجشنبه ۱۳ شهریور از مقابل مجتمع فرهنگی هنری بوشهر واقع در نبش میدان رئیسعلی دلواری برگزار و پیکر وی با همراهی هنرمندان، علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ، به آرامگاه شیخ حسین چاه‌کوتاهی بدرقه می‌شود

وی ادامه داد: آئین‌های سوگواری و یادبود این هنرمند فقید در روزهای جمعه و شنبه ۱۴ و ۱۵ شهریور در حسینیه اباعبدالله الحسین (ع) واقع در بهشت صادق بوشهر برگزار می‌شود. همچنین آئین هفتمین روز نیز عصر شنبه ۱۵ شهریور در همان مکان برپا خواهد شد.

استاد ایرج صغیری طی بیش از پنج دهه فعالیت در عرصه‌های تئاتر، با آثار ماندگار و تجربه‌ای بی‌بدیل، نقش مهمی در رشد و اعتلای هنرهای نمایشی جنوب کشور ایفا کرد و نسل‌های متعدد هنرمندان جوان را پرورش داد. نگاه خلاقانه و هنری خاص او، هویت تئاتر آئینی بوشهر را شکل بخشید.

استاد فقید در سن ۷۹ سالگی و پس از تحمل یک دوره بیماری، در بیمارستان بوعلی سینا شیراز دار فانی را وداع گفت.