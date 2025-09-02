محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت درگذشت استاد ایرج صغیری اظهار کرد: این هنرمند برجسته بوشهری نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری را در معرفی فرهنگ و هنر بوشهر داشت.

وی صغیری را پدر مهربان تئاتر بوشهر معرفی کرد و ادامه داد: صغیری را باید چهره ماندگار عرصه هنر ایران و به‌ویژه استان بوشهر بدانیم.

فرماندار بوشهر اضافه کرد: استاد صغیری با ابزار هنر، از دل آئین‌های کهن دیار خویش، آثار بسیاری را به ادبیات، سینما و تئاتر این سرزمین هدیه کرد.

وی با اشاره برخی از آثار ماندگار و درخشان همچون «قلندرخونه» تأکید کرد: استاد صغیری با خلق این آثار نه تنها گنجینه‌ای از فرهنگ ناب بوشهر را به تماشای جهانیان نهاد، که به حق، عنوان «پدر تئاتر آئینی ایران» را برای خود به یادگار برد.

مظفری با بیان اینکه سال‌های بسیاری افتخار شاگردی استاد صغیری را داشته ام، خاطرنشان کرد: یاد ایشان همچون نمایش‌های جاودان، و راه پررهرو ایشان همواره در یادها خواهد ماند.