جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذجشن بزرگ میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) شامگاه جمعه با حضور مهمانان داخلی و خارجی در شهرستان آمل استان مازندران در بقعه متبرکه امامزاده ناصرالحق آمل آغاز شد.
برنامههای متنوع و فاخر این جشن شامل شعرخوانی توسط محمد رسولی، سخنرانی و ابتهال خوانی حجت الاسلام استاد موسوی واعظ و حسن خانچی است. همچنین قاریان برجستهای چون حاج احمد ابوالقاسمی و امیر علی گلرو آیاتی از کلام وحی را تلاوت میکنند.
مداحان سرشناس کربلایی ابوذر روحی، سجاد محمدی نیز در این مراسم به اجرای نوای اهل بیت (ع) میپردازند.
این مراسم با استقبال باشکوه مردم دیار علویان در حال برپایی است.
