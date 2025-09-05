  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) در آمل آغاز شد

جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) در آمل آغاز شد

آمل - جشن بزرگ میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) با حضور مهمانان داخلی و خارجی و با حضور باشکوه مردم در آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذجشن بزرگ میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) شامگاه جمعه با حضور مهمانان داخلی و خارجی در شهرستان آمل استان مازندران در بقعه متبرکه امامزاده ناصرالحق آمل آغاز شد.

برنامه‌های متنوع و فاخر این جشن شامل شعرخوانی توسط محمد رسولی، سخنرانی و ابتهال خوانی حجت الاسلام استاد موسوی واعظ و حسن خانچی است. همچنین قاریان برجسته‌ای چون حاج احمد ابوالقاسمی و امیر علی گلرو آیاتی از کلام وحی را تلاوت می‌کنند.

مداحان سرشناس کربلایی ابوذر روحی، سجاد محمدی نیز در این مراسم به اجرای نوای اهل بیت (ع) می‌پردازند.

این مراسم با استقبال باشکوه مردم دیار علویان در حال برپایی است.

کد خبر 6580644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها