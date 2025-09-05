https://mehrnews.com/x38WP5 ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸ کد خبر 6580654 استانها مازندران استانها مازندران ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸ جشن بزرگ میلاد پیامبر (ص) در آمل آمل - جشن بزرگ میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) با حضور مهمانان داخلی و خارجی در شهرستان آمل آغاز شد. دریافت 32 MB کد خبر 6580654 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) در آمل آغاز شد هفته وحدت فرصتی برای تحکیم همدلی امت اسلامی است بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است کردستان مهد وحدت و یکدلی بین مذاهب اسلامی است خدمت در جشن امت احمد نشانه ارادت خاصه کردها به حضرت محمد(ص) برچسبها پیامبر اعظم (ص) آمل هفته وحدت
