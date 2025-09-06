به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی حیدری با اشاره به عواقب سنگین سوانح رانندگی، بر ساده‌ترین و مؤثرترین راه پیشگیری از آن تأکید کرد و گفت: بستن کمربند ایمنی تنها چند ثانیه زمان می‌برد، اما همین چند ثانیه می‌تواند جان شما را نجات دهد.

وی در تشریح آمار تصادفات درون‌شهری استان، «عدم توجه به جلو» را علت تامه و اصلی ۵۱ درصد از این سوانح عنوان کرد و پس از آن، انحراف و تغییر مسیر ناگهانی با ۱۶ درصد، عدم رعایت حق تقدم با ۷ درصد و عدم توانایی در کنترل خودرو با ۶.۵ درصد به ترتیب به عنوان دیگر عوامل اصلی بروز تصادفات نام برده شد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان به زمان و مکان وقوع بیشترین تصادفات نیز اشاره کرد و افزود: بیشترین سوانح در بازه زمانی ساعت ۲۰ تا ۲۴ که اوج ترافیک است، رخ می‌دهد. همچنین از نظر محل وقوع، معابر اصلی با حدود ۲۰۰ درصد و بزرگراه‌ها با ۸۳ درصد، بیشترین سهم را دارند.

سرهنگ حیدری در ادامه به سهم کاربران مختلف ترافیکی اشاره کرد و افزود: خودروهای سواری با ۷۰ درصد بیشترین نقش را در تصادفات داشته‌اند. پس از آن موتورسیکلت‌ها با ۱۷ درصد، وانت‌ها با ۸ درصد و کامیون‌ها با ۴ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی از کاهش آمار تلفات ناشی از سوانح رانندگی در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و تصریح کرد: تعداد تصادفات فوتی با ۱۵ درصد کاهش به ۳۴ فقره و تعداد متوفیان با ۹ درصد کاهش به ۴۰ نفر رسیده است. در حوزه تصادفات جرحی نیز با ۸ درصد کاهش به ۶۶۹ فقره حادثه و ۷۴۳ مصدوم رسیدیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهشی قابل توجه است.

حیدری عامل اصلی «عدم توجه به جلو» را استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، حواس‌پرتی، صحبت با سرنشینان و در مورد موتورسواران، نگاه‌های غیرضروری به اطراف عنوان کرد و از مردم خواست تا خطر استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی را جدی بگیرند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با تأکید بر اینکه پویش «نه به تصادف» تنها مختص تعطیلات نوروزی نیست، خاطرنشان کرد: این یک شعار همیشگی است و باید در تمام ۳۶۵ روز سال نهادینه شود. پلیس به تنهایی نمی‌تواند موفق شود و نیازمند همراهی مردم است. بهترین کمک مردم به پلیس، تخلف نکردن و گفتن «نه به تخلف» است.