تلفات شبکه توزیع برق خراسان جنوبی به ۷.۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تلفات انرژی در شبکه توزیع برق استان در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۱ درصدی از رقم ۷.۳ درصد مصوب به ۷.۲ درصد رسید، گفت: کاهش تلفات در محدوده هفت درصدی به عنوان «لایه سخت کاهشی» شناخته میشود با این حال میزان تلفات در استان کمتر از متوسط کشوری است.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود در مدیریت تلفات، گفت: شرکت توزیع برق خراسان جنوبی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی از جمله گستردگی شبکه و پراکندگی مشترکان، همواره با محدودیتهای جدی در مدیریت تلفات روبهرو است.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ادامه داد: علی رغم این شرایط، تحقق کاهش ۰.۱ درصدی در سال گذشته نشاندهنده روند نزولی پایدار است.
عبدی با بیان اینکه انجام پروژههای کاهش تلفات به دلیل مشکلات اعتباری با دشواریهای زیادی همراه بوده است، افزود: همچنین توسعه شبکه و فرسودگی تجهیزات، سهمی از تلفات ذاتی را به همراه دارد.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت توزیع برق خراسان جنوبی از کاهش حدود سه درصدی توان راکتیو شبکه در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته تدابیر ارزشمندی برای بهبود ضریب توان در شبکههای استان اتخاذ شد که بر اساس آن، مطالعات جامع و برنامههای استراتژیک در دستور کار قرار گرفت و این روند در ماههای اخیر نیز کاهشی بوده است.
وی با بیان اینکه توان راکتیو یا همان توان غیرمفید همواره در شبکههای برق وجود دارد و کاهش آن در دستور کار شرکت قرار دارد، ادامه داد استفاده از ظرفیت آییننامهها و مقررات ابلاغی به مشترکان و بهرهگیری از ظرفیت خازنهای موجود در شبکه و انبار از راهکار اصلی در جبران توان راکتیو است.
عبدی بیان کرد: شرکت توزیع برق خراسان جنوبی با وجود محدودیتهای اعتباری و شرایط سخت شبکه، راهبرد کاهش تلفات و توان راکتیو را با جدیت دنبال میکند.
