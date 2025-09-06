نشست مجمع نمایندگان گیلان با مدیران برق؛ چالش ها بررسی شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - زهرا رگان: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های جدی در تأمین انرژی مواجه است، استان گیلان نیز از این قاعده مستثنی نیست. چالش‌هایی مانند عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها، نوسانات مصرف و محدودیت منابع طبیعی، نیازمند هم‌افزایی مسئولان و نمایندگان برای یافتن راهکارهای عملی است.

در نشست مجمع نمایندگان با مدیران شرکت برق استان، فرصت مناسبی بود تا ضمن شناسایی چالش‌ها، راهکارهایی برای توسعه پایدار این حوزه ارائه شود.

توجه به انرژی یک مسئولیت ملی به شمار می‌رود

«مسعود صادقی خمامی» مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان با اشاره به ظرفیت‌های مجمع نمایندگان برای جذب اعتبارات ملی اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها برای حمایت مالی از دستگاه‌های خدمات رسان بسیار کمک کننده است.

وی با بیان اینکه در تابستان سخت گذشته بدون کمک‌های ویژه تأمین انرژی با دشواری‌های زیادی همراه بود از تعامل مجمع نمایندگان استان گیلان در دو ماه اخیر برای کاهش آلام مردم قدردانی کرد.

صادقی همچنین با اشاره به شرایط موجود انرژی بر لزوم بهره‌برداری از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها تأکید کرد و افزود: مجمع نمایندگان از توانمندی‌های خوبی برخوردار است و ما از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه و اطاعت از رهبری

«سلمان زارع» رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان نیز ضمن تشکر ویژه از مدیران برق اعلام کرد: آمادگی کامل برای برگزاری جلسات تخصصی در دو تا سه ماه آینده توسط مجمع نمایندگان استان گیلان وجود دارد.

وی از مدیران برق خواست تا درخواست‌های خود را در حوزه مالی و تجهیزات به مجمع ارائه دهند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه و اطاعت از رهبری تأکید کرد: اگر مردم در کنار مسئولان نبودند پیروزی حاصل نمی‌شد.

زارع همچنین با اشاره به مکانیزم‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی و شکاف در بین مسئولان گفت: اگر مردم پای کار نظام نباشند همه کسانی که پایبند به خون شهدا هستند، در برابر دشمنی که عزت و استقلال ما را نمی‌خواهد، تا پای جان خواهند ایستاد.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان حضور میدانی مسئولان حوزه انرژی در استان گیلان در بین مردم را راه‌حل بسیاری از مشکلات دانست و افزود: ما نمی‌توانیم زحمات شما را جبران کنیم اما یکی از رویکردهای من این است که در بین مردم باشیم.

سرمایه‌گذاری دولت در حوزه انرژی خورشیدی

«جبار کوچکی‌نژاد» نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس نیز در ادامه جلسه با انتقاد از قطعی برق در بخش خدمات گفت: قطعی برق در ارائه خدمات در جامعه تأثیرگذار است و ما از عدم ارائه واقعیت‌ها توسط وزارت نیرو گله‌مند هستیم.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری دولت در حوزه برق خورشیدی افزود: یک و نیم میلیارد یورو در این حوزه هزینه شده است اما برخی معتقدند شرایط آب‌وهوایی گیلان مانع بهره‌برداری از انرژی خورشیدی است که جای بحث دارد.

کوچکی‌نژاد سردرگمی در حوزه انرژی را یکی از چالش‌های مهم امروز دانست و خواستار سیاست‌گذاری روشن برای مطالبه‌گری مجمع نمایندگان در این حوزه شد.

وی همچنین خواستار ارائه اطلاعات واقعی از سوی مدیران شرکت برق گیلان شد و افزود: مدیر توانمند باید از امروز برای زمستان برنامه‌ریزی کند.

نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس با تأکید بر وابستگی تمام فعالیت‌ها به برق گفت: حوزه برق گیلان تحرک بالایی دارد اما با محدودیت منابع مواجه است که باید کمک شود.

لزوم اصلاح روند انرژی در گیلان؛ مدیران حوزه انرژی جهادی عمل کنند

«مهدی فلاح» نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی سال جاری را از منظر بحران انرژی، «عجیب» توصیف کرد و گفت: در پاییز و زمستان همان مشکلاتی را در حوزه برق شاهد بودیم که پیش‌تر در بهار و تابستان نیز وجود داشت.

وی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در خصوص میزان تولید برق و هزینه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: کشورهای توسعه‌یافته به تولید انرژی به شکل متوازن و میان‌مدت توجه دارند و ما نیز باید به سمت نوآوری و ابداعات تازه در تولید انرژی حرکت کنیم.

فلاح با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به منابع انرژی اظهار داشت: نباید تنها به چند حوزه محدود در تولید انرژی تکیه کنیم، بلکه باید در مسیر دستیابی به انرژی‌های پاک، نو و هسته‌ای گام برداریم.

وی تصریح کرد: دنیا به سمت استفاده از انرژی‌های پایدار رفته و ما نیز باید با سنجش دقیق هزینه-فایده، از تصمیمات احساسی در این حوزه پرهیز کنیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری در حوزه انرژی وظیفه‌ای مهم است و روند موجود باید به صورت اصولی اصلاح شود.

فلاح همچنین با تاکید بر ضرورت اورهال کردن نیروگاه‌ها و ایجاد سیکل ترکیبی انرژی، برخی مشکلات موجود در این حوزه را ناشی از مسائل فنی، داده‌ای و حتی سلیقه‌ای دانست و افزود: مدیران حوزه انرژی باید رویکردی ستادی و جهادی داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه باشند.

پایین بودن بهای برق نسبت به هزینه‌ها

«عادل سلیمانی» مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان نیز عقب‌ماندگی شبکه فوق توزیع و انتقال را یکی از مشکلات اساسی دانست و گفت: در هر یک از نواحی سه‌گانه گیلان (شرق، غرب و مرکز) هر کدام بطور جداگانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه زیرساخت‌ها لازم است.

سلیمانی با اشاره به پایین بودن بهای برق نسبت به هزینه‌ها افزود: برای جبران کسری باید از منابع بانکی و سازمان‌های تأمین مالی کمک گرفت که با اراده نمایندگان امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به محدودیت منابع طبیعی برای تولید انرژی خورشیدی خواستار توجه ویژه به توسعه نیروگاه‌های حرارتی در استان گیلان شد.

ارسال نامه رسمی از سوی رئیس شرکت توزیع برق به مجمع نمایندگان جهت پیگیری مشکلات مالی با وزارت نیرو - بررسی وضعیت کابل‌های خودنگهدار و میزان اختصاص و نیازهای آتی و برگزاری جلسه بعدی طی دو ماه آینده با حضور استاندار گیلان و مدیران عامل بانک‌ها برای بررسی راهکارهای مالی و اجرایی از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

هم‌افزایی مسئولان گیلان برای تحقق توسعه پایدار در حوزه انرژی

محدودیت منابع، عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها و نوسانات مصرف همگی زنگ هشداری برای بازنگری درشیوه‌های تأمین انرژی و حرکت به‌سوی تنوع‌بخشی در منابع تولید از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و سیکل‌های ترکیبی هستند و این نشست که با هدف هم‌افزایی میان مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برگزار شد مسیر توسعه پایدار انرژی در استان گیلان هموارتر خواهد کرد.

این جلسه با ارائه راهکارهای عبور از چالش‌ها در بازدید از دیسپاچینگ و مرکز پایش شرکت توزیع برق گیلان مورد بررسی قرار گرفت.