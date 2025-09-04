به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی صبح پنج شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از افتتاح ۱۲۹ پروژه برق‌رسانی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان خبر داد و افزود: به منظور برق رسانی به مشترکان جدید، ۵.۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف، چهار دستگاه پست هوایی و حدود ۷۰۰ دستگاه لوازم اندازه‌گیری با اعتباری بیش از ۱۸ میلیارد تومان احداث شد.

وی ادامه داد: تبدیل ۴.۵ کیلومتر شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل خود نگهدار سه‌فاز با هزینه‌ای بیش از ۳.۵ میلیارد تومان از دیگر اقدامات انجام شده بوده که در راستای رفع افت ولتاژ انجام شده است.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اصلاح و بهسازی شبکه‌های برق، بیان کرد: هزار و ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط، هزار و ۳۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و احداث و جابه‌جایی هشت دستگاه پست هوایی از اقدامات انجام شده بوده است.

وی از تعویض ۳۱۸ پایه برق با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: محدوده خدمات‌رسانی شامل چهار شهر، ۲۱۲ روستا، ۴۳۱ حلقه چاه کشاورزی، ۶۷ هزار مشترک، ۲۸۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و ۱۷۲۰ دستگاه پست توزیع می‌شود.

مدیر توزیع برق قاینات نصب ۶۰۰ دستگاه کنتور هوشمند و اصلاح سیستم مخابراتی در راستای هوشمندسازی شبکه برق با هزینه‌ای بیش از چهار میلیارد تومان را از جمله اقدامات انجام شده دانست و افزود: تأمین برق متقاضیان این طرح در شهرهای آرین‌شهر، نیم‌بلوک و خضری دشت بیاض به‌طور کامل اجرا شده و در شهر قاین به دلیل گستردگی سایت و پراکندگی ساخت‌وسازها همچنان در دست اقدام است.

خسروی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۲ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲.۶ مگاوات به شبکه متصل شده و مجوز احداث ۵۵ نیروگاه دیگر در ظرفیت‌های مختلف صادر شده است.