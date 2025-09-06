به گزارش خبرنگار مهر، رضا براتی پیش از ظهر با اشاره به برگزاری جلسه بررسی مسائل انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: موضوع ساماندهی انبارهای اموال تملیکی از دهه ۷۰ مطرح بوده و همواره بر ضرورت اجرای آن تأکید شده است، رؤسای محترم قوه قضاییه نیز در مقاطع مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند، اما به دلایل متعدد تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. امروز این انتظار وجود دارد که با توان مدیریتی و همراهی همه دستگاه‌های ذی‌ربط، این موضوع به سرانجام برسد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: خوشبختانه قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به اموال تملیکی داشته و معاون دادستان مرکز استان تهران، به طور مشخص مأمور پیگیری جلسات و رسیدگی به مشکلات انبارهای اموال تملیکی شده‌است، ما نیز در کمیسیون استان تهران تمام ظرفیت‌ها را برای کمک به حل این مسئله به کار خواهیم گرفت، با این هماهنگی‌ها بخش عمده مشکلات قابل رفع خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم رفع چالش‌های میان دستگاه‌های ناظر اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود، اختلاف رویه میان سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو با مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. هر یک از این دستگاه‌ها شیوه‌نامه‌های جداگانه‌ای دارند که با استانداردهای ابلاغی ستاد مطابقت ندارد و این موضوع باعث ایجاد اخلال در روند ساماندهی کالاها، به‌ویژه در حوزه فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی شده است. انتظار می‌رود این دو موضوع نیز ذیل بحث انبارها حل‌وفصل شود.

دبیر کمیسیون استان تهران در پایان گفت: با اشراف و توان عملیاتی مدیریت استان و همراهی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها، اطمینان داریم که مسئله انبارها به‌زودی حل خواهد شد و پس از آن، سایر چالش‌ها نیز با مدیریت و هم‌افزایی جمعی قابل رفع خواهد بود