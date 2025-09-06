اردوی جهادی پیروان ولایت در ساری

صاحبه سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری اردوی جهادی ارتقای سطح علمی، اخلاقی و فرهنگی کودکان و نوجوانان مناطق محروم بود، همچنین این اردو فرصتی فراهم آورد تا طلاب با حضور در عرصه‌های عملی، تجربه خدمت‌رسانی و ارتباط نزدیک با مردم را کسب کنند؛ تجربه‌ای که موجب رشد روحی و تقویت انگیزه برای ادامه مسیر تبلیغی و دینی آنان می‌شود.

وی افزود: فعالیت‌های اردو شامل کارگاه‌های سبک زندگی، مشاوره خانواده، تربیت فرزند، پاسخگویی به سوالات شرعی ویژه کودکان، حلقه‌های علمی و نشست‌های اخلاقی برای نوجوانان بود. همچنین کلاس‌های امداد و نجات، کارگاه سواد رسانه، مشاوره خودشناسی نوجوانان، آموزش ساخت زیورآلات، معرفی کتاب و برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه نوجوانان در این برنامه گنجانده شد.

سلمانی همچنین به کمک‌های مومنانه و دیدار با خانواده شهدا به عنوان بخش مهم دیگری از برنامه‌های این اردو اشاره کرد و افزود: یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز با حضور حجت‌الاسلام خوشرو، مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه ساری، برگزار شد که فضایی معنوی و انگیزشی برای شرکت‌کنندگان به وجود آورد.

در پایان، سلمانی تأکید کرد که این اردو جهادی فرهنگی با هدف تقویت ریشه‌های دینی، ارتقای دانش و مهارت‌های زندگی و ایجاد همبستگی اجتماعی در میان نسل جوان مناطق محروم برگزار شده و بازخورد بسیار مثبتی از سوی شرکت‌کنندگان داشته است.