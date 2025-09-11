اردوی ملی طرح یاس در بندرخمیر برگزار شد

اسماعیل نگهبان با اشاره به برگزاری از اردوی ملی طرح یاس، این اردو، فرصتی بی‌نظیر برای آموزش عملی، ارتقا مهارت‌های فردی و اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی برای دختران جوان دانست.

وی افزود: در طول این اردو، شرکت‌کنندگان فعالانه در کارگاه آموزشی هلال احمر حضور یافتند و مبانی امداد و کمک‌های اولیه را فرا گرفتند.

رئیس کمیته امداد شهرستان خمیر گفت: شرکت کنندگان مهارت‌های کاربردی خود را با برپایی چادرهای امدادی به نمایش گذاشتند و با توجه به اهمیت توسعه فردی و شغلی نیز با برگزاری کلاس مشاوره برای هدایت و راهنمایی دختران و بازدید از کارگاه خیاطی فنی و حرفه‌ای برای آشنایی با مشاغل آینده، مورد تاکید قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این اردو، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی همه‌جانبه دختران و پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر، ماهر و با اعتماد به نفس در جامعه است.