۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۴

اردوی ملی طرح یاس در بندرخمیر برگزار شد

بندرعباس-رئیس کمیته امداد شهرستان خمیر از برگزاری اردوی ملی طرح یاس با همکاری هلال احمر خبر داد.

اسماعیل نگهبان با اشاره به برگزاری از اردوی ملی طرح یاس، این اردو، فرصتی بی‌نظیر برای آموزش عملی، ارتقا مهارت‌های فردی و اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی برای دختران جوان دانست.

وی افزود: در طول این اردو، شرکت‌کنندگان فعالانه در کارگاه آموزشی هلال احمر حضور یافتند و مبانی امداد و کمک‌های اولیه را فرا گرفتند.

رئیس کمیته امداد شهرستان خمیر گفت: شرکت کنندگان مهارت‌های کاربردی خود را با برپایی چادرهای امدادی به نمایش گذاشتند و با توجه به اهمیت توسعه فردی و شغلی نیز با برگزاری کلاس مشاوره برای هدایت و راهنمایی دختران و بازدید از کارگاه خیاطی فنی و حرفه‌ای برای آشنایی با مشاغل آینده، مورد تاکید قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این اردو، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی همه‌جانبه دختران و پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر، ماهر و با اعتماد به نفس در جامعه است.

