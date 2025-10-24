به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مقیم‌زاده، مجری طرح نیروگاه‌های خودتأمین و صنایع انرژی‌بر شرکت توانیر، با اشاره به روند اجرای ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: تاکنون ۱۰۸ صنعت انرژی‌بر برای احداث نیروگاه‌های خودتأمین درخواست داده‌اند که از این میان ۶۸ صنعت با مجموع ظرفیت ۲۴ هزار و ۳۸۳ مگاوات مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

وی افزود: از این میزان، حدود ۸۵ درصد مربوط به نیروگاه‌های حرارتی، ۱۰ درصد تجدیدپذیر و ۵ درصد سامانه‌های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) است.

مقیم‌زاده با بیان اینکه تاکنون ۲۷۰۵ مگاوات نیروگاه توسط صنایع انرژی‌بر به بهره‌برداری رسیده است، گفت: از این رقم، ۲۵۵۴ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و ۱۵۱ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت نیروگاه‌های در دست اجرا به ۳ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده و ۳ هزار و ۴۰۲ مگاوات دیگر نیز وارد مرحله اجرایی شده است. بدین ترتیب، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های بهره‌برداری‌شده، در حال اجرا و آماده اجرا به ۹ هزار و ۴۵۱ مگاوات می‌رسد.

سرمایه‌گذاری بیش از ۴ میلیارد یورویی صنایع

مجری طرح نیروگاه‌های خودتأمین و صنایع انرژی‌بر توانیر میزان سرمایه‌گذاری صنایع در احداث نیروگاه‌های خودتأمین را ۴ هزار و ۳۴۵ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۳ هزار و ۴۸۴ میلیون یورو در بخش حرارتی و ۹۶۶ میلیون یورو در بخش تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری شده است.

به گفته وی، سهم دولت چهاردهم از مجموع ظرفیت نیروگاه‌های بهره‌برداری‌شده، یکهزار و ۱۳۱ مگاوات معادل ۳۸۲ میلیون یورو بوده است که نسبت به دوره قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

مقیم‌زاده در پایان با اشاره به چالش‌های اجرای ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهای محیط زیست و تأمین مالی خارجی از مهم‌ترین موانع توسعه محسوب می‌شود. در همین راستا، توانیر با همکاری وزارتخانه‌های نفت و صمت در حال بازنگری سازوکار تخصیص سوخت و تسهیل مجوزهای لازم برای صنایع متقاضی است.