مجوزهای استخدامی برای نخبگان استان مرکزی با مشکلات جدی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان گرامی پیش از ظهر شنبه در اولین نشست شورای راهبری تحول اداری استان اظهار کرد: در دولت سیزدهم مجوزهای استخدامی برای نخبگان به استان‌ها تخصیص یافته بود که در این بین، استان مرکزی نیز موفق به دریافت ۱۰۰ مجوز برای جذب نیروی انسانی شد.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، ۸۰ مجوز از این تعداد همچنان معتبر است و فرآیند جذب نیروی انسانی ادامه دارد.

گرامی تصریح کرد: از این تعداد، ۱۷ مجوز به استانداری مرکزی اختصاص یافت که در آزمون دوازدهم به کار گرفته شد و مابقی مجوزها به دستگاه‌های اجرایی استان تعلق داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر، ۳۸ نفر با استفاده از این مجوزها به مرحله استخدام رسیده‌اند و به‌طور رسمی مشغول به کار شده‌اند.

گرامی تاکید کرد: متأسفانه در برخی موارد، به دلیل عدم ثبت‌نام داوطلبان در شغل‌ها یا محل‌های جغرافیایی خاص، تعدادی از مجوزها خالی مانده است، همچنین در برخی از دستگاه‌ها مشکلاتی در فرآیند مصاحبه و گزینش نیروها وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی افزود: سه نفر از داوطلبان که تمام مراحل آزمون و مصاحبه را طی کرده‌اند، به دلیل عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان محیط زیست، هنوز در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند.

وی تصریح کرد: استان مرکزی همچنان به پیگیری مجوزهای استخدامی ادامه خواهد داد و در نظر دارد که در جلسات آینده با دستگاه‌های متقاضی نیروی انسانی، نیازهای استخدامی را بررسی و رفع کند.

دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی با معیارهای جدید اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار کرد: در راستای ارتقا کیفیت خدمات اداری و انطباق بیشتر با استانداردهای ملی، معیارهای جدیدی برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در استان مرکزی تدوین شده است.

وی گفت: این معیارها بر اصول اساسی همچون امانت‌داری، صداقت، وجدان کاری، تکریم شهروندان و پایبندی به قوانین و مقررات تأکید دارند.

گرامی افزود: امیدواریم با اجرای دقیق این معیارها، عملکرد دستگاه‌ها بهبود یافته و رضایتمندی شهروندان افزایش یابد، ضمن اینکه اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم ما برای ارتقا نظام اداری و فرهنگی استان است.

وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن این معیارها و افزایش آگاهی کارکنان دستگاه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در نظر گرفته شده است.

گرامی ادامه داد: این دوره‌های آموزشی با هدف آشنایی کارکنان با معیارهای جدید ارزیابی و ارتقا فرهنگ سازمانی طراحی شده است که تمامی دستگاه‌ها موظف به ثبت‌نام کارکنان خود در این دوره‌ها و تضمین شرکت فعال آنان هستند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌ها موظف به تدوین استانداردهای اختصاصی خود خواهند بود تا ارزیابی‌ها دقیق‌تر و متناسب با نیازهای محلی و سازمانی انجام شود.