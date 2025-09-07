شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر؛ شمار شهدای غزه به ۶۴۳۶۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که از بامداد یکشنبه تاکنون ۶۲ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسیدند.

این منابع گفتند که ۱۱ نفر از شهدا در صف دریافت غذا و کمک از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته شدند.

وزارت بهداشت فلسطین ساعاتی قبل اعلام کرد که شمار شهدای نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۴۳۶۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۲۳۶۷ نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جمعی از شهروندان فلسطینی در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه دستکم چهار نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

منابع فلسطینی همچنین از حمله صهیونیست‌ها به منازل مسکونی در محله «الشیخ رضوان» در شمال غرب غزه خبر دادند. در این حمله چندین فلسطینی به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.

از سوی دیگر در پی حملات رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی در اطراف مسجد الرنتیسی در خیابان احمد یاسین در شمال نوار غزه چندین نفر به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.