به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که از بامداد سه‌شنبه تاکنون ۱۰۵ شهروند فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه پیش از این با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرده بود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، بیش از ۶۳ هزار و ۶۳۳ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به بیش از ۱۶۰ هزار و ۹۱۴ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۷۶ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۲۸۱ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه بیش از ۱۱۵۰۲ نفر شهید و ۴۸۹۰۰ نفر زخمی شدند.

