نماهنگ «امت احمد» با صدای پیام عزیزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه‌ای نهضت، نماهنگ «امت احمد» با صدای پیام عزیزی به مناسبت اعیاد میلاد پیامبر (ص) منتشر شد.

«امت احمد» به کارگردانی محمدرضا ملاعباسی و با صدای پیام عزیزی کاری از مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.