درخشش دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی در جشنواره ملی رشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، غلامرضا کاظمی از درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در چهارمین جشنواره ملی رشد خبر داد و اظهار کرد: معاون فرهنگی دانشجویی واحد بجنورد، کانون فرهنگی هنر و یک دانشجوی خلاق این دانشگاه موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند.

وی افزود: کسب عنوان معاون فرهنگی دانشجویی برتر کشوری توسط جواد عبدی، معاون واحد بجنورد، نشان از تلاش، همدلی و برنامه‌ریزی دقیق مجموعه فرهنگی این دانشگاه دارد. این موفقیت فردی نیست، بلکه حاصل تلاش همه همکاران فرهنگی، کارشناس‌ها، استادان و دانشجویانی است که با روحیه جهادی در مسیر ارتقای فرهنگ دانشگاهی تلاش کرده‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی اضافه کرد: افتخار دیگر این واحد دانشگاهی انتخاب زهرا معماریانی، دانشجوی رشته زبان انگلیسی و دبیر کانون فرهنگی هنر به‌عنوان دبیر کانون برتر کشوری بوده که این عنوان به دلیل پشتکار، تلاش شبانه‌روزی و همفکری وی با اعضای فعال کانون به دست آمده، بی‌تردید نقش پررنگ و خلاقیت‌های هنری و فرهنگی اعضای کانون در این موفقیت انکارناپذیر است.

کاظمی ادامه داد: در بخش دانشجویی نیز حامد یزدانی، دانشجوی رشته امور اداری توانست در بخش فرش جشنواره ملی رشد، مقام اول کشوری را کسب کند. این موفقیت، نتیجه هنر، خلاقیت و ابتکار فردی اوست که بار دیگر توانمندی‌های دانشجویان واحد بجنورد را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه این دستاوردها برگ زرینی در کارنامه دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد است، گفت: وقتی در جشنواره ملی، معاون فرهنگی، کانون فرهنگی و یک دانشجو موفق به کسب عناوین برتر می‌شوند، یعنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به‌طور همه‌جانبه در عرصه فرهنگی، هنری و علمی رشد کرده که این اتفاق مایه افتخار استان خراسان شمالی و جامعه دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: جشنواره سراسری رشد هرساله به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی دانشجویی در رشته‌های هنری و ادبی برگزار می‌شود که امسال چهارمین دوره خود را پشت سر گذاشت. در جشنواره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد موفق به کسب ۹ عنوان برتر کشوری شد. تفاوت جشنواره امسال با سال گذشته این است که علاوه بر موفقیت‌های دانشجویی، برای نخستین بار معاون برتر و کانون برتر کشوری نیز از واحد بجنورد انتخاب شدند و ارزش و اهمیت این دستاورد را دوچندان می‌کند.