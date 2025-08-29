  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

دانشگاهیان خراسان شمالی بازداشت «مهدیه اسفندیاری» را محکوم کردند

دانشگاهیان خراسان شمالی بازداشت «مهدیه اسفندیاری» را محکوم کردند

بجنورد- اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی در بیانیه‌ای بازداشت «مهدیه اسفندیاری»، شهروند و دانشجوی ایرانی در فرانسه را غیرقانونی و نقض آشکار حقوق بشر دانستند و خواستار آزادی فوری وی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید دانشگاه‌های استان خراسان شمالی با صدور بیانیه‌ای بازداشت «مهدیه اسفندیاری»، شهروند ۳۹ ساله ایرانی و دانشجوی مدافع حقوق بشر در فرانسه را به شدت محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است؛ خانم اسفندیاری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بازداشت و هم‌اکنون در زندان فرسن پاریس در شرایط غیرانسانی و انفرادی به‌سر می‌برد. این اقدام دولت فرانسه نقض آشکار حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر و آزادی‌های آکادمیک است.

اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی با تأکید بر این‌که بازداشت یادشده مصداق سرکوب آزادی بیان و استانداردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر است، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم اسفندیاری شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل باید در قبال این اقدام تبعیض‌آمیز واکنش نشان دهند.

کد خبر 6573472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها