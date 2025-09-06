ثبت اولویت انتخاب خودروهای برقی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: کسانی که مرحله اعتبارسنجی بانکی را پشت سر گذاشته‌اند، اکنون می‌توانند نسبت به ثبت اولویت خرید اقدام کنند.

تقدسی با اشاره به حجم بالای تقاضا یادآور شد: مهلت اعتبارسنجی تا ظهر دوشنبه ۱۷ شهریور ماه تمدید شده بود و حالا خریدارانی که موفق به تأیید حساب بانکی خود شده‌اند، قادر خواهند بود اولویت‌های خرید را مشخص کنند.

به گفته وی، در این مرحله نیازی به ایجاد حساب وکالتی وجود ندارد و تنها ارائه حسابی با میانگین موجودی ۵۰۰ میلیون تومان در بانک‌های معرفی‌شده کفایت می‌کند.

تقدسی در مصاحبه با سیما با بیان اینکه هر متقاضی می‌تواند حداکثر دو خودرو را در سبد انتخابی خود قرار دهد، افزود: در حال حاضر تنها دو محصول در سامانه عرضه شده‌اند؛ تویوتا bZ۴X تیپ مکس مدل ۲۰۲۴ که از سوی شرکت انرژی موتور آسیا وارد شده و ولوو EX۳۰ مدل ۲۰۲۵ که شرکت آفتاب خودرو عرضه آن را بر عهده دارد.

وی همچنین احتمال داد که در روزهای آینده خودروهای دیگری به فهرست عرضه افزوده شوند، اما فعلاً انتخاب متقاضیان محدود به همین دو مدل است.