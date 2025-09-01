خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تقدسی اظهار کرد: خودروهایی که اکنون در حال عرضه هستند، مربوط به محموله‌های موجود در کشورند؛ تأمین ارز این خودروها پیش‌تر انجام شده و بر همین اساس، قیمت‌گذاری آنها با نرخ ارز قدیم صورت گرفته است. به همین دلیل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر تأثیری بر قیمت نهایی این خودروها ندارد.

مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ادامه داد: در این مرحله، تویوتا bZ4X با قیمت قطعی اعلام‌شده در بخشنامه عرضه می‌شود و ولوو EX30 نیز به‌صورت علی‌الحساب در فهرست فروش قرار گرفته است. چون ارز این خودروها در هفته‌های گذشته تأمین شده، امکان محاسبه مجدد با نرخ‌های جدید وجود ندارد.

به گفته تقدسی، بر اساس ضوابط عرضه خودروهای وارداتی و برقی، تنها خودروهایی که هم‌اکنون در داخل کشور موجود هستند امکان فروش دارند و واردکنندگان اجازه ندارند قیمت‌ها را به‌روز با نرخ ارز جدید تغییر دهند.