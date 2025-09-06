به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خوزستان ظهر امروز شنبه با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

موالی‌زاده در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از بهروز نهاوندی مدیرعامل سابق سازمان همیاری شهرداری‌های استان خوزستان به‌عنوان چهره‌ای متعهد و سخت‌کوش یاد کرد که در دوره تصدی خود خدمات ارزشمندی ارائه داده است.

وی در معرفی زاهد فردوس‌پناه، سرپرست جدید این سازمان، اظهار کرد: وی از نیروهای با تجربه و خوش‌فکر با مدرک دکتری مدیریت شهری هستند و با سازوکار این حوزه آشنایی کامل دارند.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های بهروز نهاوندی قدردانی و زاهد فردوس‌پناه به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خوزستان معرفی شد.