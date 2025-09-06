  1. استانها
  2. همدان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

طلای ملی برای پاراشنای جوان همدان در مسابقات قهرمانی کشور

طلای ملی برای پاراشنای جوان همدان در مسابقات قهرمانی کشور

همدان– رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توانیابان استان همدان گفت: محمد شایان هامیان در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با کسب یک طلا و یک برنز خوش درخشید.

حمید رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتخارآفرینی پاراشنای جوان همدانی در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اظهار کرد: محمد شایان هامیان در کلاس S10 با عملکردی درخشان موفق به کسب دو نشان ارزشمند شد.

وی افزود: هامیان در ماده ۴۰۰ متر آزاد با اقتدار مدال طلا و در ماده ۱۰۰ متر قورباغه مدال برنز را از آن خود کرد تا بار دیگر توانمندی ورزشکاران جانباز و توانیاب استان همدان در سطح ملی به نمایش گذاشته شود.

رئیس هیئت جانبازان و توانیابان استان همدان خاطرنشان کرد: در بخش تیمی نیز تیم شنای هیئت استان موفق به کسب رتبه ششم در ماده ۴×۵۰ متر آزاد و جمع‌آوری ۲۴ امتیاز شد. ترکیب تیم را ورزشکارانی چون مجید شوندی، حاجی کریمی و علیرضا مرادی با مربیگری حمید شایان تشکیل می‌دادند.

کد خبر 6581664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها