طلای ملی برای پاراشنای جوان همدان در مسابقات قهرمانی کشور

حمید رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتخارآفرینی پاراشنای جوان همدانی در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اظهار کرد: محمد شایان هامیان در کلاس S10 با عملکردی درخشان موفق به کسب دو نشان ارزشمند شد.

وی افزود: هامیان در ماده ۴۰۰ متر آزاد با اقتدار مدال طلا و در ماده ۱۰۰ متر قورباغه مدال برنز را از آن خود کرد تا بار دیگر توانمندی ورزشکاران جانباز و توانیاب استان همدان در سطح ملی به نمایش گذاشته شود.

رئیس هیئت جانبازان و توانیابان استان همدان خاطرنشان کرد: در بخش تیمی نیز تیم شنای هیئت استان موفق به کسب رتبه ششم در ماده ۴×۵۰ متر آزاد و جمع‌آوری ۲۴ امتیاز شد. ترکیب تیم را ورزشکارانی چون مجید شوندی، حاجی کریمی و علیرضا مرادی با مربیگری حمید شایان تشکیل می‌دادند.