۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

ائمه جماعت باید سیره پیامبر اسلام را در جامعه زنده کنند

ائمه جماعت باید سیره پیامبر اسلام را در جامعه زنده کنند

قم- عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر جایگاه مهم امامان جماعت در هدایت جامعه گفت: ائمه جماعت باید سیره پیامبر اسلام را در جامعه زنده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار عصر شنبه در همایش «امت احمد» که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: امامان جماعت شفیع کسانی هستند که به آنان اقتدا می‌کنند و این جایگاه نشان از عظمت مسئولیت ائمه جماعات دارد.

وی با اشاره به اینکه امام جماعت برای ادای صحیح وظیفه خود نیازمند شرایط و لوازمی است، افزود: بهترین راهکار برای تحقق این مسئولیت، تمسک به سیره پیامبر اعظم (ص) است که جامع همه خصوصیات مورد نیاز یک رهبر دینی و اجتماعی است.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار تأکید کرد: باید سیره و رفتار پیامبر اسلام (ص) در همه عرصه‌ها شناخته شود تا بتوان آن را در جامعه امروز به کار گرفت.

وی‌افزود: یکی از روش‌های پیامبر اسلام این بود که برای تبیین مقاصد الهی و روشنگری معارف اسلامی، از هر فرصت پیش‌آمده بهترین بهره را می‌بردند و این درس بزرگی برای عالمان و مبلغان دین است تا در هر موقعیتی پیام دین را به مخاطبان منتقل کنند.

وی با ذکر نمونه‌ای تاریخی از سیره پیامبر (ص) گفت: روزی اصحاب برای روشن کردن آتش در بیابان، شاخه‌های خشک و کوچک را گرد آوردند و پیامبر از این فرصت استفاده کرده و فرمودند همان‌گونه که این شاخه‌ها گرد هم آمد، گناهان انسان نیز به مرور جمع می‌شود و این نشان می‌دهد که مبلغ دینی باید از فرصت‌های ساده زندگی برای هدایت و موعظه مردم بهره ببرد.

عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: موفقیت یک عالم دینی تنها در بیان احکام خلاصه نمی‌شود، بلکه باید با زهد و نصیحت، مردم را به خدا نزدیک کند و پیامبر اسلام فرمودند که زهد و دل نبستن به دنیا و خیرخواهی برای مردم، دو عامل اصلی موفقیت عالمان دین است.

وی تأکید کرد: مردم زمانی از روحانیت پیروی می‌کنند که اطمینان قلبی داشته باشند طلاب و روحانیون در مسیر الهی گام برمی‌دارندو این اعتماد اجتماعی باید با عمل و رفتار روحانیون تقویت شود.

آیت‌الله شب‌زنده‌دار با اشاره به تصمیم اخیر برای برپایی درس‌های اخلاق در مساجد قم گفت: این اقدام ارزشمند در راستای احیای سیره پیامبر اسلام و ائمه معصومین (ع) است و می‌تواند آثار تربیتی عمیقی در جامعه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: برای آمادگی آخرت، سه رکن اصلی لازم است؛ انجام واجبات، ترک محرمات و داشتن اخلاق کریمانه و اگر این سه امر محقق شود، هیچ ترسی از آخرت باقی نمی‌ماندو از این رو باید در جامعه اسلامی، کرامت‌های اخلاقی بیش از پیش ترویج و تقویت شود.

