به گزارش خبرگزاری مهر، داوود عبادی امروز شنبه در حاشیه بهرهبرداری از چهار طرح تعاونی لرستان با اشاره به فعالیت گسترده بخش تعاون در تمامی حوزههای اقتصادی، بر آمادگی این بخش برای حمایت، هدایت و نظارت بر تشکیل تعاونیهای جدید بهویژه حوزه خدمات تأکید کرد.
وی عنوان کرد: بخش تعاون در تمام فعالیتهای اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات و آموزش فعالیت دارد و این ظرفیت را دارد که از متقاضیان تشکیل تعاونی حمایت و بر فعالیت آنها نظارت کند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت کار در ادامه بیان کرد: در این راستا دو مرکز درمانی پیشرفته با نامهای «نورا» و «آبان» در شهرستانهای خرمآباد و سلسله افتتاح شد که برای هر کدام از این مراکز ۱۸ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورتگرفته است.
عبادی، افزود: مجموعه درمانی «آبان» در سلسله شامل بخشهای مختلفی از جمله داروخانه، مرکز پزشکی عمومی و تخصصی و مرکز لیزر است و بهعنوان یکی از تعاونیهای حوزه بهداشت و درمان، با همکاری و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: این مرکز فعالیت خود را با حدود ۱۳ نفر آغاز کرده و طبق قول مساعد مؤسسان پس از تکمیل و توسعه، ظرفیت افزایش اشتغال تا ۵۰ نفر را خواهد داشت که این امر نشاندهنده نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال پایدار است.
مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت کار، اظهار کرد: شرکتتعاونی «نورا درمان افلاک» خرمآباد نیز با موضوع فعالیت خدمات بهداشتی درمانی همچون پوست، مو، لیزر، پزشک عمومی و اورژانس با سرمایهگذاری ۱۸ میلیارد تومان و اشتغال ۲۰ نفر، دیگر طرح بهرهبرداریشده در حوزه بهداشت و درمان بود.
عبادی، افزود: امروز همچنین دبیرستان دخترانه «ایران من» در ۲ مقطع متوسطه اول و دوم در سه رشته نظری، در شهرستان دلفان و با سرمایهگذاری ۲۹ میلیاردتومانی افتتاح شد تا شرایط جذب ۲۰ نفر نیروی حقالتدریس بیمه شده آموزشوپرورش برای تعلیموتربیت ۲۱۰ دانشآموز فراهم شود.
وی گفت: همچنین یک واحد نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شماره دو در حوزه دوره چگنی با سه میلیارد تومان سرمایهگذاری و اشتغال هفت نفر آغاز به کار کرد.
نظر شما