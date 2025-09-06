به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در آئین بهره‌برداری از مجموعه تعاونی درمانی آبان شهرستان سلسله، با اشاره به ماهیت پروژه‌های درمانی افتتاح شده اظهار داشت: این مجموعه‌ها را نه‌تنها یک تعاونی بلکه باید یک تعاونی دانش‌بنیان نامید؛ چراکه مبتنی بر دانش حوزه سلامت و محوریت بهداشت و درمان شکل‌گرفته‌اند.

وی بر حمایت همه‌جانبه از این طرح‌ها تأکید کرد و افزود: طرح سرشماری و پایش تمام تعاونی‌های شهرستان نیز به‌زودی آغاز می‌شود تا شناسایی و راستی‌آزمایی دقیقی صورت گیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، بیان کرد: شاخص‌های آموزش و بهداشت در مسیر توسعه استان و کشور اهمیت زیادی دارد و در شهرستان سلسله به این دو شاخص توجه شده است.

توصیفیان، ادامه داد: ۵۳۷ تعاونی در شهرستان سلسله ثبت شده است که تاکنون ۲۰۷ تعاونی در سامانه هوشمند اعلام فعالیت کردند، همچنین طرح سرشماری و راستی‌آزمایی تعاونی‌ها در شهرستان آغاز شده است.

وی تأکید کرد: تعاونی‌ای که امروز در شهرستان سلسله افتتاح می‌شود، یک تعاونی دانش‌بنیان بوده؛ چون مبتنی بر دانش حوزه سلامت است و با حدود ۱۲ نفر آغاز به کار شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل توسعه، ظرفیت اشتغال تا ۵۰ نفر را خواهد داشت.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، تصریح کرد: تعاونی‌ها در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد اشتغال و تجمیع سرمایه‌های خرد ظرفیت‌های خوبی دارد؛ برای مثال یک پزشک به‌تنهایی می‌تواند یک مطب ایجاد کند؛ اما وقتی این کار به‌صورت گروهی و در قالب تعاونی‌ها انجام شود، منجر به ساخت یک درمانگاه خواهد شد.

توصیفیان، اضافه کرد: در خصوص تکمیل و توسعه تعاونی‌ها، با همکاری بانک‌ها تسهیلاتی خواهند داد و هر کمکی که به این مجموعه شود، کمک به آحاد جامعه است.