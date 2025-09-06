  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

طرح سرشماری و پایش تعاونی‌های سلسله اجرا می‌شود

طرح سرشماری و پایش تعاونی‌های سلسله اجرا می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از اجرای طرح سرشماری و پایش تمام تعاونی‌های شهرستان سلسله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در آئین بهره‌برداری از مجموعه تعاونی درمانی آبان شهرستان سلسله، با اشاره به ماهیت پروژه‌های درمانی افتتاح شده اظهار داشت: این مجموعه‌ها را نه‌تنها یک تعاونی بلکه باید یک تعاونی دانش‌بنیان نامید؛ چراکه مبتنی بر دانش حوزه سلامت و محوریت بهداشت و درمان شکل‌گرفته‌اند.

وی بر حمایت همه‌جانبه از این طرح‌ها تأکید کرد و افزود: طرح سرشماری و پایش تمام تعاونی‌های شهرستان نیز به‌زودی آغاز می‌شود تا شناسایی و راستی‌آزمایی دقیقی صورت گیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، بیان کرد: شاخص‌های آموزش و بهداشت در مسیر توسعه استان و کشور اهمیت زیادی دارد و در شهرستان سلسله به این دو شاخص توجه شده است.

توصیفیان، ادامه داد: ۵۳۷ تعاونی در شهرستان سلسله ثبت شده است که تاکنون ۲۰۷ تعاونی در سامانه هوشمند اعلام فعالیت کردند، همچنین طرح سرشماری و راستی‌آزمایی تعاونی‌ها در شهرستان آغاز شده است.

وی تأکید کرد: تعاونی‌ای که امروز در شهرستان سلسله افتتاح می‌شود، یک تعاونی دانش‌بنیان بوده؛ چون مبتنی بر دانش حوزه سلامت است و با حدود ۱۲ نفر آغاز به کار شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل توسعه، ظرفیت اشتغال تا ۵۰ نفر را خواهد داشت.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، تصریح کرد: تعاونی‌ها در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد اشتغال و تجمیع سرمایه‌های خرد ظرفیت‌های خوبی دارد؛ برای مثال یک پزشک به‌تنهایی می‌تواند یک مطب ایجاد کند؛ اما وقتی این کار به‌صورت گروهی و در قالب تعاونی‌ها انجام شود، منجر به ساخت یک درمانگاه خواهد شد.

توصیفیان، اضافه کرد: در خصوص تکمیل و توسعه تعاونی‌ها، با همکاری بانک‌ها تسهیلاتی خواهند داد و هر کمکی که به این مجموعه شود، کمک به آحاد جامعه است.

کد خبر 6581768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها