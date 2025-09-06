هند رجب: ۳ نماینده فروش تسلیحات اسراییلی در لهستان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه حقوقی «هند رجب» مستقر در بروکسل امروز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت ۳ نماینده فروش سلاح‌های اشغالگران صهیونیست در لهستان خبر داد.

مؤسسه حقوقی مذکور در این خصوص نوشت: ۳ نماینده تسلیحاتی اسرائیل در لهستان بازجویی شدند.

«هند رجب» در این باره اضافه کرد که صهیونیست‌های مذکور در نمایشگاه بین‌المللی صنعت دفاعی در کیلتسه لهستان بازداشت و سپس بازجویی شدند.

گفتنی است که ماشین جنگی رژیم صهیونیستی با گذشت ۷۰۰ روز از آغاز نسل کشی، همچنان همه چیز را در نوار غزه هدف قرار می‌دهد و در طول این مدت خسارت‌های انسانی و مادی فراوانی را در نوار غزه برجای گذاشته است. دفتر رسانه‌ای دولتی تخمین می‌زند که اشغالگران ۱۲۵ هزار تن مواد منفجره پرتاب کرده‌اند که باعث تخریب بیش از ۸۸ درصد نوار غزه شده است.