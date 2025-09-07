  1. استانها
  2. قم
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۹

آیین شروع سال تحصیلی حوزه‌های علمیه در قم آغاز شد

آیین شروع سال تحصیلی حوزه‌های علمیه در قم آغاز شد

قم- مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه کشور، دقایقی پیش با حضور علما، اساتید و طلاب در مدرسه علمیه فیضیه قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه کشور صبح یکشنبه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و سپس یکی از ذاکران اهل بیت (ع) به مرثیه‌سرایی پرداخت.

در ادامه برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، معاون آموزش حوزه‌های علمیه، ضمن خیرمقدم به مدعوین گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های تحولی حوزه در عرصه آموزش ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، سخنرانی آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، از دیگر بخش‌های این مراسم است که طی آن، ایشان به تبیین رویکردهای کلان حوزه در سال تحصیلی جدید خواهد پرداخت.

این مراسم که با حضور اعضای جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، مدیران نهادهای حوزوی و جمعی از طلاب و اساتید برگزار می‌شود، با سخنرانی حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع معظم تقلید به عنوان سخنران ویژه ادامه خواهد یافت.

کد خبر 6581945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها