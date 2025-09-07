به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه کشور صبح یکشنبه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و سپس یکی از ذاکران اهل بیت (ع) به مرثیه‌سرایی پرداخت.

در ادامه برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، معاون آموزش حوزه‌های علمیه، ضمن خیرمقدم به مدعوین گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های تحولی حوزه در عرصه آموزش ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، سخنرانی آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، از دیگر بخش‌های این مراسم است که طی آن، ایشان به تبیین رویکردهای کلان حوزه در سال تحصیلی جدید خواهد پرداخت.

این مراسم که با حضور اعضای جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، مدیران نهادهای حوزوی و جمعی از طلاب و اساتید برگزار می‌شود، با سخنرانی حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع معظم تقلید به عنوان سخنران ویژه ادامه خواهد یافت.