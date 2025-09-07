ماموریت حوزه های علمیه ریشه در رسالت و امامت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی صبح یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه با حضور طلاب و اساتید برجسته در فیضیه قم برگزار شد با تأکید بر جایگاه پیامبر اسلام و ائمه معصومین (علیهم‌السلام)، نقش حوزه در تداوم رسالت نبوی و امامت را یادآور شد و طلاب جوان را به پیمودن مسیر اخلاق، طهارت و علوم دینی دعوت کرد.

وی گفت: فیضیه قم، که بیش از شش دهه محل تربیت مراجع، بزرگان دین و محور گسترش معارف اسلامی بوده، بار دیگر کانون پرورش روحانیون و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی حوزه‌های علمیه شد.

مدیر حوزه های علمیه با تشبیه پیامبر اسلام به «درخت تنومند رسالت» گفت: خداوند پیامبر را از بهترین دودمان برگزید و به بشریت هدیه کرد و بالاترین نعمت الهی، وجود پیامبر است، او دریچه‌های آفاق را گشود و همانند طبیبی برای درمان بشریت عمل کرد و با هشدار به مردم، آنان را از خطا و گناه بازمی‌داشت.

وی افزود: امتداد این رسالت، ائمه معصومین هستند که مسیر پیامبر را ادامه دادند و الگویی روشن برای تربیت طلاب و هدایت جامعه اسلامی فراهم کرده‌اند.

اعرافی با اشاره به جایگاه حوزه گفت: ماموریت حوزه ریشه در رسالت و امامت دارد و ملاک حوزوی بودن ما، پیروی از معارف نورانی پیامبر اسلام و اهل بیت است و اگر در مسیر بزرگان دین گام نهادیم و راه طهارت و اخلاق را آموختیم، حوزوی هستیم و اگر در این مسیر ثابت قدم بمانیم، اهل حوزه خواهیم بود.

وی تأکید کرد: طلاب باید از همان آغاز مسیر تحصیل، اهمیت تاریخی و تمدنی حوزه را درک کنند و با آگاهی از میراث هزارساله، مسئولیت خود در تربیت علمی و اخلاقی جامعه را به عهده بگیرند.

مدیر حوزه های علمیه به طلاب جوان توصیه کرد که سال تحصیلی جدید را با پیمان الهی و انوار بزرگ معنوی آغاز و مسیر علمی و اخلاقی را با جدیت دنبال کنند.

وی بیان کرد: امروز سال تحصیلی حوزه را در فیضیه قم آغاز می‌کنیم؛ این مکان نام‌آور تاریخ حوزه، کانون پرورش مراجع و بزرگان دین، محور تربیت پاک و فعال انقلاب اسلامی است و بیش از ۶۲ سال قبل، از همین کرسی، امام خمینی (ره) پیامی نو به بشریت عرضه کردند و امروز نیز باید این مسیر ادامه یابد.

وی افزود: طلاب جوان باید بدانند که ورود به حوزه، ورود به نهادی با سرمایه عظیم تاریخی و علمی است و آگاهی از این میراث، انگیزه و مسئولیت آنان را برای خدمت به جامعه اسلامی افزایش می‌دهد.

آیت الله اعرافی در ادامه اظهار کرد: حوزه‌های علمیه علاوه بر آموزش علوم دینی، نقش تمدنی و اخلاقی نیز دارند و طلاب باید با پایبندی به اصول اخلاقی، دینی و علمی، مسیر تربیت نسل جدید روحانیون و گسترش معارف الهی را هموار کنند.

وی یادآور شد: حوزه نه تنها مکانی برای آموزش علوم دینی بلکه مرکزی برای تربیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی است و طلاب باید با درک عمیق از این ماموریت، در خدمت به مردم و انقلاب اسلامی باشند.

امام جمعه قم با اشاره به پیشینه تاریخی حوزه و نقش آن در تربیت مراجع و بزرگان دین تأکید کرد: طلاب جوان امروز وظیفه دارند مسیر بزرگان حوزه را ادامه دهند و با استقامت در اصول اخلاقی و علمی، رسالت پیامبر و اهل بیت را در جامعه امروز پیگیری کنند و این مسیر، تداوم رسالت نبوی و امامت و تضمین آینده علمی و اخلاقی کشور است.

وی همچنین افزود: طلاب باید از آموزه‌های فیضیه قم بهره‌مند شوند و با الهام از بزرگان گذشته و حمایت اساتید، گام در مسیر علمی و اخلاقی بگذارند تا حوزه همچنان کانون تربیت و گسترش معارف اسلامی باقی بماند.

