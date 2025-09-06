به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمدمهدی آقائی مسئول دروس خارج مدرسه علمیه میرزا جعفر، با اشاره به ظرفیت‌های علمی این مدرسه در جوار بارگاه نورانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، از آغاز رسمی برنامه‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در ۹ کرسی فقه، اصول، تفسیر و فلسفه، همراه با رویکرد نوین آموزشی و پژوهشی خبر داد.

وی اظهار کرد: مدرسه علمیه میرزا جعفر در فضای معنوی و روح‌بخش حرم مطهر رضوی، در حریم علمی عالم آل محمد (ص)، فرصت گران‌بهای تحصیل و تهذیب را برای فضلای دروس خارج فراهم کرده است.

وی ادامه داد: از سال گذشته و در پی اجرای سیاست مدیر حوزه علمیه خراسان مبنی بر واگذاری امور از ستاد به صف، مجوز رسمی برگزاری دروس خارج به این مدرسه اعطا شد. بر همین اساس، با دعوت از اساتید برجسته، ۹ کرسی فعال در رشته‌های فقه، اصول، تفسیر و فلسفه راه‌اندازی شده که میزبان بیش از ۴۰۰ نفر از فضلای حوزه بوده است.

مسئول دروس خارج مدرسه علمیه میرزا جعفر یادآور شد: از همان ابتدای واگذاری، تلاش شد نگاه نادرست صرفاً محلی برای برگزاری درس که خدمات آموزشی و پژوهشی برای طلاب نداشت، پایان یابد و رویکرد مدرسه‌محور جایگزین شود. در این راستا، برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه آموزش، پژوهش و فعالیت‌های فرهنگی طراحی و اجرا شد.

وی اضافه کرد: برگزاری امتحانات کتبی مسئله‌محور، تشکیل گروه‌های مباحثه، تعیین دستیاران پژوهشی برای دروس، تولید مقالات برگرفته از مباحث علمی، برپایی کرسی‌های علمی - ترویجی و نظارت بر حضور منظم طلاب، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده بوده است. همچنین با توجه به بودجه موجود، از برگزیدگان هر بخش حمایت شد که از جمله آن می‌توان به تقدیر از ۵۰ نفر ممتاز در تقریرات و ۶۰ نفر برتر در امتحانات کتبی مسئله‌محور اشاره کرد.

حجت‌الاسلام آقائی اظهار کرد: با توجه به ترکیب و شیوه نوین مدرسه که تلفیقی از حوزه و دانشگاه است، همکاری و هماهنگی نزدیکی با معاونت آموزش دانشگاه علوم اسلامی رضوی صورت گرفته است. این امر سبب شد تعدادی از فضلای دروس خارج به‌عنوان «ناظر بحث» در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فعالیت کرده و حتی برخی به عنوان استاد جذب این دانشگاه شوند.

وی افزود: بر اساس تفاهمات انجام‌شده، مقرر شد از سال جاری، در صورت نیاز، همکاری علمی با گروه‌های تخصصی دانشگاه برای به‌روزرسانی موضوعات دروس خارج انجام پذیرد.

مسئول دروس خارج مدرسه علمیه میرزا جعفر همچنین از آغاز رسمی برنامه‌های سال تحصیلی جدید از ۲۳ شهریورماه با حضور اساتید برجسته در بخش فقه و اصول خبر داد و گفت: در این بخش، حجج‌اسلام والمسلمین مروی، زمانی‌فرد، حق‌پناه، سجادی‌زاده و دلبری به تدریس موضوعاتی همچون فقه وقف، فقه‌الاقتصاد، فقه خانواده و فقه‌القضاء خواهند پرداخت. در بخش تفسیر و فلسفه نیز حجج‌اسلام والمسلمین خیاط، زمانی‌فرد و موسوی‌بایگی حضور خواهند داشت.

حجت‌الاسلام آقائی شرایط پذیرش طلاب را، اتمام پایه ۱۰ و قبولی در مصاحبه، مطابق ضوابط ابلاغی و آیین‌نامه داخلی مدرسه عنوان کرد و گفت: فضلایی که پایه ۱۰ آن‌ها تکمیل شده و تمایل به تحصیل حضوری در مدرسه علمیه میرزا جعفر دارند، تا ۲۰ شهریور فرصت دارند از طریق سامانه حوزه، درخواست انتقال خود را ثبت کنند تا مراحل پذیرش و انتقال آنان انجام شود.