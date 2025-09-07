به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه که با حضور طلاب و اساتید برجسته در فیضیه قم برگزار شد، در سخنان خود درباره جشن‌های میلاد پیامبر اسلام گفت: در تمامی کشورهای اسلامی این جشن‌ها برگزار می‌شود و برخی معتقدند که این امر بدعت است که این نظر نادرست است؛ زیرا بدعت یعنی ایجاد موضوعی غیر از دین در داخل دین و این در حالی است که برپایی جشن میلاد پیامبر ریشه در قرآن و سنت دارد و مشروع است.

وی افزود: در سوره اعراف، رسول خدا با ده صفت توصیف شده و نام ایشان از سوی خداوند پرآوازه شده است.

آیت‌الله سبحانی درباره حوزه‌های علمیه گفت: خداوند نعمت حوزه علمیه قوی و محکم با حضور اساتید مجرب را به ما عطا کرده است و باید قدردان آن باشیم و حوزه علمیه هزار ساله ما قبل از شیخ طوسی نیز وجود داشته و در طول این مدت تجربه‌های فراوانی کسب کرده است و روش وزانت پیشین، اثربخش بوده و باید این سنت‌ها بر حوزه حاکم باشد.

مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: همه حوزویان در گذشته، شاگرد مدرس و متدرس بودند و به رغم سختی‌ها، همواره طالب علم و پیگیر تعلیم بودند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۲۵ وقتی به قم آمدم، ۱۵۰۰ نفر طلبه در این شهر بودند که روش تدریس سابق را دنبال می‌کردند و باید این سنت اثربخش را احیا کنیم.

تاکید بر تفقه در دین و تربیت فقیه و خطیب

آیت‌الله سبحانی بر اهمیت تفقه در دین تأکید کرد و گفت: از حوزویان انتظار می‌رود هم مردم را هدایت کنند و هم خود به عمق معارف دینی دست یابند و تربیت فقیه و خطیب باید در دستور کار حوزه باشد و امروز کمبود خطیب در جامعه مشهود است و خطیب باید مشکلات مردم را بشناسد و با آنان ارتباط داشته باشد.

مرجع تقلید شیعیان افزود: برنامه‌های تربیت خطیب با فقیه متفاوت است و باید به صورت تخصصی به هر یک پرداخته شود و طلاب باید سرباز امام زمان باشند و با قرآن و روایات انس داشته باشند تا مردم آنان را سرباز دین بدانند.



آیت‌الله سبحانی تأکید کرد: تخصص طلاب باید محدود به مسائل اصلی و فرایض باشد و پرداختن به رشته‌های فرعی تنها باعث پراکندگی می‌شود.

وی اضافه کرد: تخصص در فقه باید محدود باشد و باید به مسائل اصلی و فرایض پرداخته شود و امروز حوزویان باید نسبت به شبهاتی که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، آگاه باشند و پاسخ‌گویی کنند.

محبت پیامبر اسلام اصل دین است

مرجع تقلید شیعیان محبت پیامبر اسلام را اصل دین عنوان کرد و گفت: حب پیامبر اسلام اصل و اصول اسلام است و اگر کسی به قرآن و شریعت عمل کند اما نسبت به پیامبر بی‌اعتنا باشد، دین او باطل است.

وی ابراز کرد: تعطیلی در حوزه های علیه زیاد است و برنامه ریزی ها باید به سمت کاهش تعطیلی برود و من هم از فردا درس خود را شروع می کنم و بازگشایی زود حوزه های علمیه نشان از اهتمام مدیریت حوزه نسبت به این موضوع دارد.