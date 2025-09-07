به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمیحاجی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی حوزههای علمیه، گفت: امسال سال تحصیلی را با حدود ۶۳ هزار طلبه محصل در سطح یک و سطوح عالی آغاز میکنیم. این آمار غیر از چندین هزار طلبه شرکتکننده در دروس خارج است که نیازمند ثبت وضعیت در سامانه آموزشی نیستند.
وی گفت: حدود نیمی از این جمعیت در قم و نیمی دیگر در حوزههای علمیه سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.
معاون آموزش حوزههای علمیه درباره وضعیت اساتید اظهار کرد: در سطوح یک تا سه، بالغ بر ۲۷۰۰ استاد مشغول تدریس هستند که از این میان، ۱۶۰۰ استاد در قم فعالیت دارند. همچنین در سطوح عالی و خارج، ۱۹۰۰ استاد تدریس میکنند.
وی افزود: در حوزه فقه معاصر، ۱۰۲ استاد ثبت وضعیت کردهاند که این بخش مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و شورای عالی حوزههای علمیه است و روزبهروز در حال گسترش میباشد.
مقیمیحاجی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص حوزه پیشرو و سرآمد گفت: این پیام ابعاد مختلفی در عرصههای آموزشی و پژوهشی دارد. تابستان امسال جلسات متعددی با حضور اساتید و کارشناسان برای بررسی الزامات آموزشی برگزار شد و سیاستها و برنامههای درسی احصا و تدوین شد.
وی ادامه داد: طرح دوره دوم درس خارج در دستور کار است. این طرح که برای دورهای چهار تا دهساله طراحی شده، شامل اعتباربخشی به دروس فوقبرنامه در عرصههای فقه، اصول، فلسفه، کلام و تفسیر خواهد بود. در صورت تصویب، این دروس قابلیت ثبت وضعیت برای استاد و شاگرد پیدا میکنند.
معاون آموزش حوزههای علمیه با تأکید بر اهمیت انطباق رشتهها با نیازهای روز خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در مورد رشته فلسفه فرمودند که باید امتداد اجتماعی پیدا کند؛ بنابراین در تصویب رشتهها و سرفصلها، ملاحظات ایشان و ضرورت پاسخگویی به نیازهای جامعه بهطور جدی لحاظ میشود.
وی افزود: فرآیند طراحی اعتباربخشی به دروس عالی و تحقیقاتی در تابستان انجام شد و اکنون در مرحله تصویب قرار دارد.
مقیمیحاجی در پایان با اشاره به لزوم بازبینی مواد درسی مرتبط با فضای نوین گفت: بحث جنگ شناختی و هوش مصنوعی در رشته دین و فضای مجازی ابلاغ و اجرا شده است، اما سرفصلها باید با اقتضائات جدید بهروزرسانی شود تا خروجی آن کارآمدتر بوده و بتواند نیازهای عینی جامعه را پاسخ دهد. این موضوع در فرآیند تصویب شورای گسترش و کمیسیونهای مربوطه قرار دارد.
