پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه روکش آسفالت آزادراه تهران-قم تا پایان مهر

مهرداد جهانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی در ۴۵ کیلومتر از آزادراه تهران – قم خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲,۵۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

جهانی با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات روکش آسفالت در سه مقطع از آزادراه تهران – قم به‌صورت هم‌زمان آغاز شده و تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه ۶۵ کیلومتر از آزادراه تهران–قم در حوزه استان تهران قرار دارد، افزود: این عملیات در ۴۵ کیلومتر از محور مذکور که نیازمند روکش تقویتی و حفاظتی بوده، در حال اجرا است و با تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری، پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهرماه به بهره‌برداری برسد.

جهانی در تشریح جزئیات عملیات صورت‌گرفته گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود سطح کیفی محور، عملیات درزگیری به طول ۳۳۰ هزار متر، اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ در سطح ۵۰۰ هزار متر مربع، پخش ۳۰ هزار تن آسفالت تقویتی و انجام لکه‌گیری در حجم ۷ هزار و ۶۰۰ تن در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران تصریح کرد: اجرای این اقدامات در راستای افزایش عمر مفید روسازی، کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای ایمنی عبور و مرور انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه بخشی از برنامه جامع راهداری استان تهران در راستای بهسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد بهبود کیفیت محورها و کاهش تصادفات جاده‌ای در سطح استان تهران باشیم.