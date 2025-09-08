به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین آزاد دوار معاون ساخت و توسعه ادارهکل راه و شهرسازی تهران امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور) در حاشیه بازدید خبرنگاران با تشریح آخرین روند بهرهبرداری مجموعهای از پروژههای عمرانی در مناطق محروم استان، گفت: امروز بازدید از سه پروژه در دستور کار قرار گرفت که نخستین پروژه، ساختمان پزشکی قانونی شهر قدس با زیربنای حدود ۴۰۰ متر مربع و محوطه نزدیک به ۵۰۰ متر مربع است. این پروژه با پیگیریهای انجام شده آماده افتتاح بوده و تنها موضوع انشعابات آب، برق و گاز باقی مانده است که به محض تکمیل، به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
وی افزود: پروژه دوم، مرکز فرهنگی و هنری شهرستان ری است که بهعنوان سومین پروژه فرهنگی هنری پس از مراکز ملارد و نسیمشهر طی دو تا سه سال اخیر اجرا شده است. این مرکز ظرف یک ماه آینده آماده افتتاح خواهد شد. همچنین پروژه فرهنگی و هنری پیشوا در دست اجراست که به دلیل محدودیت منابع مالی فعلاً متوقف مانده، اما با پیگیریها ادامه خواهد یافت.
معاون ساخت و توسعه ادارهکل راه و شهرسازی تهران بیان کرد: در مجموع اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی سه تا چهار سال گذشته برای ارتقای شاخصهای فرهنگی در شهرستانهای استان، اقدامات ارزشمندی را با همکاری پیمانکاران، استانداری و سازمان مدیریت به انجام رسانده است.
سرمایهگذاری حدود ۲۵۰۰ میلیاردی در دوخطهسازی تهران - قم
وی گفت: در حال حاضر پنج پروژه فعال در دست اجرا قرار دارد. پروژه دوخطهسازی جاده قدیم تهران - قم یکی از این طرحها است که یکی از قطعات آن با طول ۲۰ کیلومتر ظرف دو ماه آینده زیر بار خواهد رفت. این پروژه که بیش از ۱۰ سال بهصورت مرحلهای اجرا شده، طی سه تا چهار سال اخیر به مراحل نهایی رسیده و ارزش آن بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
آزاد دوار اضافه کرد: همچنین پروژه ۹ کیلومتری پاکدشت نیز در دست اجرا است و با تکمیل اقدامات سایر دستگاهها از جمله راهداری و سازمان آب، امکان افتتاح آن فراهم خواهد شد.
افتتاح پل فیروزآباد بهعنوان مهمترین گره ترافیکی تهران طی دو ماه آینده
وی یادآور شد: پل فیروزآباد بهعنوان مهمترین گلوگاه ترافیکی استان تهران طی دو ماه آینده افتتاح خواهد شد و مشکل ترافیکی این محور برطرف میشود. پروژه کمربندی قلعهنو نیز در صورت تأمین اعتبار و همراهی سازمان مدیریت در بخش تملک و اجرا، به زودی به بهرهبرداری میرسد.
۹ کیلومتر از کمربندی اسلامشهر - بهارستان - رباطکریم اجرا شد
معاون ساخت و توسعه ادارهکل راه و شهرسازی تهران خاطرنشان کرد: پروژه کمربندی اسلامشهر - بهارستان - رباطکریم نیز در دست اجراست که تاکنون ۹ کیلومتر از مجموع ۳۰ کیلومتر آن پیشرفت داشته است. با وجود محدودیتهای مالی، قطعه نخست این پروژه به طول دو کیلومتر طی دو تا سه ماه آینده زیر بار خواهد رفت. بهطور کلی، مشکل اصلی پروژههای راهسازی استان، کمبود اعتبارات است، اما با وجود این محدودیتها، پیشرفتهای قابل توجهی به دست آمده است.
افتتاح پروژههای عمرانی تهران معطل انشعابات آب، برق و گاز است
آزاد دوار در پایان با گلایه از عدم همراهی دستگاههای خدماترسان آب، برق و گاز با پروژههای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: بهعنوان مثال در پروژه مجتمع فرهنگی هنری شهر ری، با اینکه پروژه به اتمام رسیده، اما چند ماه است که درگیر تأمین انشعابات آب، برق و گاز هستیم و پیگیریها در این زمینه تاکنون بینتیجه مانده است.
