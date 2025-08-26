به گزارش خبرنگار مهر، بهمن بیات صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه نگهداری و بهسازی راهها یکی از مهمترین اولویتهای راهداری است، اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تن آسفالت در سطح رویه راههای مواصلاتی استان پخش شد.
وی افزود: از این میزان، ۱۳۰ هزار تن آسفالت به آزادراههای پرتردد زنجان – قزوین و زنجان – تبریز اختصاص یافت که این دو محور بهعنوان شریانهای اصلی کشور در ترانزیت بار و مسافر نقش حیاتی ایفا میکنند. به همین دلیل، بهسازی و روکش آسفالت در این مسیرها علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، به روانسازی حملونقل و کاهش استهلاک خودروها نیز کمک میکند.
بیات ادامه داد: در بخش راههای اصلی و شریانی استان نیز ۲۵ کیلومتر عملیات روکش آسفالت انجام شد و در راههای فرعی و روستایی نیز ۲۰ کیلومتر از مسیرها بهسازی و بازسازی گردید تا شرایط تردد برای ساکنان مناطق روستایی و بهرهبرداران بخش کشاورزی تسهیل شود.
رئیس اداره نگهداری راهای استان زنجان همچنین به اقدامات انجامشده در زمینه روکش حفاظتی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۰۰ هزار متر مربع معادل ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی اریسی در سطح راههای استان اجرا شد. این نوع عملیات به دلیل صرفهجویی در هزینهها و افزایش دوام روسازی، یکی از روشهای نوین در نگهداری جادهها به شمار میرود و عمر مفید آسفالت را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه مجموع اعتبار هزینهشده برای این طرحها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: این اعتبارات صرفاً در حوزه آسفالتریزی و بهسازی سطح راهها هزینه شد و توانست بخش قابل توجهی از نیازهای فوری استان را در این حوزه پوشش دهد.
بیات خاطرنشان کرد: ارتقای کیفی راهها و ایمنسازی جادهها از جمله مطالبات جدی مردم و رانندگان است و با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان، بهویژه در مسیرهای ترانزیتی، اجرای این پروژهها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
رئیس اداره نگهداری راهای استان زنجان با اشاره به اینکه نگهداری راهها سرمایهگذاری بلندمدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است، گفت: بهبود زیرساختهای جادهای علاوه بر کاهش تصادفات، موجب رونق مبادلات تجاری، تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و حتی تقویت گردشگری در استان خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه برنامههای راهداری تنها محدود به روکش آسفالت نیست، یادآور شد: همزمان با این اقدامات، پروژههای دیگری نظیر اصلاح نقاط حادثهخیز، ایمنسازی حاشیه جادهها، نصب علائم هشداردهنده و تقویت روشنایی در محورهای پرخطر نیز در دستور کار قرار دارد تا ایمنی سفرها در استان بیش از پیش ارتقا یابد.
بیات تصریح کرد: راهداری استان زنجان تلاش دارد در سالهای آینده با جذب اعتبارات بیشتر و بهرهگیری از روشهای نوین نگهداری، کیفیت شبکه راههای استان را به سطح مطلوب برساند و گامی مهم در جهت تحقق اهداف کلان حملونقل کشور بردارد.
نظر شما