بیماران سرطانی واکسن آنفولانزا تزریق کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سلامت، در شرایطی که نگرانیها درباره سلامت افراد با سیستم ایمنی ضعیف رو به افزایش است، موضوع تزریق واکسن آنفولانزا به یکی از بحثهای اصلی حوزه بهداشت و درمان تبدیل شده است و علی اسداللهی، متخصص بیماریهای عفونی با قاطعیت گفت: افرادی که سیستم ایمنیشان ضعیف است، حتی بیماران سرطانی که شیمیدرمانی میشوند، حتماً باید واکسن آنفولانزا را تزریق کنند.
وی افزود: آنفولانزا در این افراد میتواند به سرعت گسترش یابد و به ارگانهای حیاتی مانند ریه، مغز و قلب آسیب جدی برساند، در حالی که یک سرماخوردگی معمولی معمولاً خطر چندانی ندارد.
نکته طلایی در زمانبندی
اسداللهی با تاکید فراوان بر زمانبندی صحیح تزریق واکسن، هشدار داد: اگر واکسن در طول دوره شیمیدرمانی تزریق شود، بدن عملاً قادر به تولید آنتیبادی کافی نخواهد بود و واکسیناسیون بیاثر میشود. راه حل این چالش، به گفته این متخصص، رعایت یک فاصله زمانی حیاتی است؛ حتماً باید حداقل یک هفته تا ده روز بین آخرین تزریق شیمیدرمانی و تزریق واکسن آنفولانزا فاصله باشد. این زمان به سیستم ایمنی فرصت میدهد تا کمی بهبود یابد و بتواند پاسخ مؤثری به واکسن بدهد.
این توصیه مهم از سوی متخصصان، نویدبخش راهی مطمئن برای حفظ سلامت افراد آسیبپذیر در برابر ویروس آنفولانزا است.
