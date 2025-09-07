بازدهی سالانه‌ ۶۸ درصد صندوق طلای گوهر از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب یک گزینه سرمایه‌گذاری مناسب در شرایطی که تورم و نااطمینانی بالا باشد، کار مهمی است. بسیاری از افراد به دلیل تجربه یا دانشی که دارند، در این زمان‌ها به سرمایه گذاری در طلا روی می‌آورند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به مشکلاتی که نگهداری طلای فیزیکی دارد، روش‌های جایگزین خرید طلای فیزیکی برای سرمایه‌گذاری در این فلز ارزشمند به وجود آمده‌اند. بهترین و مطمئن‌ترین روش که در سال‌های اخیر استقبال زیادی هم از آن صورت گرفته، معامله صندوق‌های طلا است. صندوق‌های طلا مزایای زیادی دارند که تنها یک مورد از آن عدم نیاز به نگهداری در جای امن و سرمایه‌گذاری مطمئن در طلا است. این صندوق‌ها از نظر بازدهی در هفت سال گذشته بازدهی چشمگیری داشته‌اند.

بازدهی چشمگیر صندوق گوهر در ۷ سال

صندوق طلای گوهر یکی از باسابقه‌ترین و بهترین صندوق‌های طلا در کشور است. این صندوق اواخر سال ۱۳۹۶ تاسیس شد و با سرمایه‌گذاری در گواهی سکه بورسی، گواهی کالایی شمش طلا و اخیراً گواهی شمش نقره بازدهی خوبی کسب کرده است. بازده تجمعی این صندوق از ابتدای تاسیس آن تاکنون یعنی نیمه شهریور ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰۸۸ درصد می‌رسد. اما اگر بخواهیم ببینیم که این صندوق به طور متوسط در هر سال چقدر سود کرده است، بازه زمانی مورد نظر خود را تغییر می‌دهیم و آن را از پایان سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۳ بررسی می‌کنیم. در سال ۱۳۹۷ قیمت هر واحد گوهر ۱۴۶ درصد رشد کرد. مهمترین دلیل این رشد بالا رفتن نرخ ارز در پی خروج ایالات متحده از برجام بود. این رشد برای سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد بود و در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۲ درصد رسید. در این سال‌ها نرخ ارز و قیمت جهانی طلا افزایشی بودند و تورم نیز سطح بالای خود را حفظ کرد.

در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد قیمت صندوق گوهر تنها حدود ۱۰ درصد بود که دلایل عمده آن ناشی از تثبیت نسبی نرخ ارز پس از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و همچنین افت قیمت جهانی طلا بود. در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز رشد قیمت صندوق گوهر به ترتیب ۱۲۶، ۲۶ و ۱۲۹ درصد بود که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.در سال جاری (۱۴۰۴) تا اواسط شهریور ماه صندوق طلای گوهر رشد ۸.۲ درصدی را ثبت کرده است. اگر متوسط رشد سالانه صندوق گوهر را در این بازه زمانی ۷ ساله به دست بیاوریم، متوجه می‌شویم که این عدد حدود ۶۸ درصد است. یعنی با سرمایه‌گذاری در گوهر در این بازه زمانی به طور متوسط هر ساله دارایی ما ۶۸ درصد بالا می‌رفت.

طلا بهترین بازار سال‌های اخیر

اگر نگاهی به سایر بازارها بیندازیم، خواهیم دید که بازدهی متوسط سالانه هر بازار چقدر بوده است. دلار در سال‌های اخیر رشد داشته اما به اندازه طلا بازدهی نداشته است. بازدهی دلار در بازه زمانی مشابه یعنی از ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۵۳ درصد سالانه بوده است. شاخص کل بورس هم در این مدت به طور متوسط سالانه ۶۱.۲ درصد بازدهی داشته است. از سوی دیگر، تورم خانوارهای شهری در همین بازه به طور متوسط سالانه ۳۹ درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت طلا در سبد سرمایه‌گذاری افراد به خصوص در شرایط نامطمئن و پوشش دادن تورم از سوی فلز زرد است. به طور کلی یک مقایسه ساده نشان می‌دهد که در بازه ۷ ساله فوق، ارزش دارایی دلاری ۲۰ برابر، ارزش سهام مطابق با شاخص کل ۲۸ برابر و ارزش هر واحد صندوق طلای گوهر بیش از ۳۷ برابر شده است. این آمار شاهدی بر بهترین بازار بودن طلا در سال‌های اخیر است.

بازدهی دلاری صندوق گوهر چقدر است؟

یکی از معیارهای تصمیم‌گیری و انتخاب یک دارایی، بازدهی دلاری یا همان سود دلاری آن است. سود دلاری به زبان ساده نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی، ارزش دلاری یک سرمایه‌گذاری چقدر تغییر کرده است. سود دلاری متوسط سالانه شاخص کل بورس در بازه زمانی از ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۳، کمی بیش از ۵ درصد است. این در حالی است که صندوق طلای گوهر در همین بازه زمانی سالانه به طور متوسط سود ۹.۵ درصد دلاری را کسب کرده است. به عبارت دیگر، اگر به جای نگهداری دلار در این مدت صندوق طلای گوهر خریده بودید، در هر سال معادل ۹.۵ درصد به مبلغ دلاری شما در ابتدای دوره اضافه می‌شد. این رقم قابل توجه است.

چطور صندوق گوهر بخریم؟

به طور کلی برای خرید صندوق گوهر دو راه وجود دارد. از آنجا که صندوق‌های طلا صندوق‌های قابل معامله در بورس هستند، برای خرید آنها ابتدا باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنید و سپس مراحل احراز هویت را طی کرده و کد بورسی دریافت کنید. با انتخاب یک کارگزاری، کار شما تکمیل شده است و می‌توانید به راحتی واحدهای صندوق طلا را بخرید یا بفروشید. تنها کافی است وارد پنل کارگزاری شده و در قسمت جستجو، عنوان «گوهر» را وارد کنید. در نهایت هم سفارش خود را با توجه به دارایی‌تان و قیمت و حجم دلخواه ثبت کنید. روش دوم خرید صندوق گوهر از طریق اپلیکیشن کیان دیجیتال است. با استفاده از این اپ به راحتی می‌توانید سفارش خود را ثبت و واحدهای صندوق گوهر را معامله کنید. کافی است وارد وبسایت سرمایه گذاری کیان دیجیتال شوید و اپلیکیشن کیان دیجیتال را دانلود کنید.

