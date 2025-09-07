به گزارش خبرنگار مهر، سنندج پیش از ظهر یکشنبه شاهد برگزاری مراسمی ویژه به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و تقدیر از بازنشستگان شهرداری بود.
این مراسم که در مجتمع فرهنگی شهدا شهرداری برگزار شد، فرصتی شد تا شهردار سنندج از برنامههای جدید در راستای استفاده بهینه از ظرفیتهای بازنشستگان شهرداری سخن بگوید، برنامهای که هدف آن ایجاد کانونی برای تعامل میان نسلهای مختلف و بهرهبرداری از تجربیات سالها خدمت این پیشکسوتان در بهبود شرایط شهری است.
سنندج پایتخت دف ایران
سید انور رشیدی، شهردار سنندج، در ابتدای سخنان خود به ویژگیهای فرهنگی و معنوی شهر سنندج اشاره کرد و گفت: سنندج، به عنوان دارالاحسان و پایتخت دف ایران، همیشه با صدای مولودیخوانی در کوچهها و بازارهای خود زندگی کرده است و این ویژگیها بهطور ویژه مدیون زحمات انسانهای فرهیختهای است که در این دیار رشد کردهاند.
وی همچنین بازنشستگان شهرداری سنندج را «گنجینههای ارزشمند و بیبدیل» توصیف کرد و یادآور شد: این افراد، سالها در عرصه خدمت به شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی در سنندج تلاش کردهاند.
رشیدی افزود: بازنشستگان نه تنها در دوران خدمت خود مؤثر بودهاند، بلکه در تربیت نسلهای موفق و برجسته نیز نقشآفرینی کردهاند و در همین راستا، از برنامهریزی شهرداری برای راهاندازی کانون بازنشستگان خبر داد که قرار است بهزودی در ساختمانی که در پارک معلم احداث شده، با همکاری کانون بازنشستگان استان فعال شود.
به گفته شهردار سنندج، هدف از این کانون استفاده بهینه از تجربیات پیشکسوتان و فراهم آوردن بستر تعامل بین بازنشستگان و نسل جوان است تا از ظرفیتهای فکری و تجربی این عزیزان در راستای بهبود خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بهرهبرداری شود.
کانون بازنشستگان پل ارتباطی میان نسلها
شهردار سنندج در ادامه تأکید کرد: این کانون میتواند به یک مرجع مشاورهای برای شهرداری تبدیل شود و امیدواریم این کانون به یک نقطه قوت تبدیل شده و از آن بهعنوان یک مرجع برای ارائه مشاورههای مدیریتی و شهری بهرهبرداری کنیم.
وی همچنین از برنامههای جدید شهرداری در زمینه هوشمندسازی خدمات شهری سخن گفت و افزود: پروژههای مختلفی در این حوزه در دست اجراست و در راستای این تحولات، شهرداری سنندج در حال توسعه شهر الکترونیک است و بهزودی این پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید.
رشیدی همچنین از برگزاری دورههای آموزشی در حوزههای نوین همچون هوش مصنوعی برای پرسنل و بازنشستگان شهرداری خبر داد تا این افراد بتوانند با دانش روز، به ارائه خدمات بهتر به شهروندان ادامه دهند.
نقش کلیدی بازنشستگان در رشد شهرداری
عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی بازنشستگان در رشد شهرداری، گفت: شهرداری با خون دل بازنشستگان به جایگاه کنونی رسیده است و مدیر موفق کسی است که از تجربیات این عزیزان بهره بگیرد.
فرهاد میمنت آبادی همچنین خواستار ایجاد شورای مشورتی از بازنشستگان و استفاده از تجربیات آنان در مدیریت شهری شد.
میمنتآبادی افزود: اگر بازنشسته احساس کند که هنوز مثمرثمر است، تجربیات ارزشمند خود را بدون چشمداشت در اختیار سازمان قرار خواهد داد و تکریم بازنشسته در واقع تکریم دانایی و بلوغ سازمان است.
وی با اشاره به وظایف گسترده شهرداری، به اهمیت این نهاد در خدمترسانی به شهروندان اشاره کرد و گفت: اگر حتی برای یک روز فعالیتهای شهرداری متوقف شود، شهر و شهروندان با مشکل مواجه میشوند و این اظهارات به خوبی نشاندهنده اهمیت بیوقفه و شبانهروزی خدمات شهرداری به مردم است.
هوش مصنوعی، ابزار توسعه خدمات شهری
گرجیپور، مدیر مجتمع رسانههای دیجیتال استان کردستان نیز به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در عصر کنونی پرداخت.
وی تأکید کرد: حوزه هوش مصنوعی بسیار وسیع است و میتواند در ایجاد اشتغال و بهبود خدمات شهری تأثیرگذار باشد.
در نهایت، این مراسم بهعنوان نقطه آغاز راهاندازی کانون بازنشستگان شهرداری سنندج، یک گام مثبت در جهت بهرهبرداری از تجربیات پیشکسوتان و تقویت ارتباط میان نسلهای مختلف در شهرداری به شمار میرود و امیدواریم این اقدام نهتنها به افزایش بهرهوری در خدمات شهری منجر شود، بلکه زمینهساز توسعه بیشتر سنندج در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
راهاندازی کانون بازنشستگان شهرداری سنندج و استفاده از تجربیات این عزیزان، یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری در راستای بهبود خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. این کانون میتواند بهعنوان یک بستر مشاورهای و تعامل میان نسلهای مختلف، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه شهری ایفا کند.
