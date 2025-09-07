برگزاری کارگاه توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی رودان در قالب طرح نماد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره با محوریت طرح ملی نماد و بهرهگیری از دانش تخصصی مژگان دهدار زاده کارشناس سلامت مدارس برگزار گردید و برای شرکتکنندگان ۲۴ ساعت ضمنخدمت در نظر گرفته شد.
کارگاه توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی این شهرستان با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان دانشآموزان در قالب طرح ملی «نماد» برگزار شد. این برنامه آموزشی با حضور یکصد نفر از مدیران مدارس ابتدایی و با محوریت آموزشهای تخصصی در حوزه سلامت روان به مدت یک روز در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش رودان برگزار شد.
در این کارگاه مژگان دهدار زاده کارشناس برجسته سلامت و بهداشت مدارس با ارائه مباحث علمی و کاربردی مدیران را با شیوههای نوین شناسایی، پیشگیری و مداخله در آسیبهای روانی و اجتماعی دانشآموزان آشنا کرد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی مدیران در ایجاد محیطی امن و حمایتگر در مدارس به تشریح راهکارهای عملی برای تقویت تابآوری روانی دانشآموزان پرداخت.
طرح نماد که مخفف نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان است یکی از برنامههای ملی آموزش و پرورش در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در مدارس محسوب میشود. این طرح با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی اجرا میشود و پنج مرحله اصلی شامل غربالگری، تشخیص، آموزش، توانمندسازی و مداخله را در بر دارد.
در پایان این دوره برای شرکتکنندگان ۲۴ ساعت ضمنخدمت با عنوان «حفظ و ارتقای سلامت روان دانشآموزان» لحاظ شد که میتواند زمینهساز تحول در مدیریت روانی و اجتماعی مدارس ابتدایی رودان باشد.
