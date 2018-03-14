اجرای برنامه بررسی سلامت روان دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسدی در خصوص وضعیت سلامت روان دانش آموزان در مدارس با تاکید بر اینکه کودکی و نوجوانی دوران مهمی برای شکل گیری شخصیت فرد در آینده است و سلامت روانی در این برهه اهمیت زیادی دارد، افزود: در مورد وضعیت سلامت روان دانش آموزان در مدارس نمی توان آمار دقیقی داد، چراکه پژوهش گسترده ای در این زمینه صورت نگرفته است، اما به طورکلی ما در مدارس و در مورد دانش آموزان با یک سری مسائل همچون اختلالات اضطرابی، افسردگی ، بیش فعالی مواجه هستیم که منجربه افت تحصیلی در دانش آموزان می شود.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در توضیح ریشه بروز اختلالات روانی در دانش آموزان، بیان کرد: زمینه بروز بسیاری از اختلالات روانی از درون ساختار خانواده و در بستر محیطی که فرد در آن متولد شده و زیسته است، نشات می گیرد.

وی ادامه داد: کودکان یا نوجوانانی که در خانواده آنها زمینه بروز آسیب فراهم است، بیش از سایرین مستعد نشان دادن رفتارها و اختلالات رفتاری و روانی هستند و شدت این اختلالات در شرایطی که فرد به صورت ژنتیکی نیز بار اختلالات روانی را به دوش بکشد، دوچندان می شود.

اسدی با بیان اینکه اعتیاد، طلاق، بیماری و فقر می تواند بر سلامت روان فرزندان در خانواده ها تاثیر منفی بگذارد، درخصوص اقداماتی که در راستای کاهش آسیب های روانی دانش آموزان در مدارس صورت گرفته است، گفت: طی دوساله اخیر، با همکاری آموزش و پرورش اقدامات جدی در دستور کار قرار گرفته است، مثلا یک برنامه مشترک تحت عنوان برنامه سلامت روان در مدارس را اجرایی کردیم، این برنامه که به صورت یک پکیج از سوی سازمان جهانی بهداشت ارائه شده است که در ایران به کمک وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و نیروهای علمی و تخصصی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ترجمه و بومی سازی شده است.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درخصوص این برنامه توضیح داد: درصدد هستیم، به سمتی برویم تا پیشگیری اولیه و ثانویه را اولویت های نخستین برنامه سلامت روان در مدارس قرار دهیم تا اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان به صورت پایه ای حل شود.

وی در خصوص سایر برنامه ها و اقدامات در راستای کاهش آسیب های روانی در دانش آموزان در مدارس گفت: طرحی هم تحت عنوان طرح نماد وجود دارد؛ طرح نماد، طرح جامعی است که با همکاری آموزش و پرورش، قوه قضاییه، سازمان های بهزیستی و وزارت بهداشت کلید خورده است.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: طرح نماد با تکیه بر سلامت جسمی، روانی، رفتاری و پیشگیری از آسیب ها درمدارس طراحی شده است و روی آن کارهای کارشناسی زیادی صورت گرفته و درنهایت به صورت پایلوت آغاز شده است که در این راستا در مدارس به کمک معلمان موارد شناسایی شده و دانش آموزان غربالگری می شوند.

اسدی با بیان اینکه دانش آموزان غربالگری شده ای که از نظر رفتاری و روانی دارای آسیب شناسایی شده اند، تخت مداخلات روانشناسی، درمانی و حمایتی قرار می گیرند، تصریح کرد: بخشی از خدمات مداخله ای در مدارس و در موارد حادتر، بخش دیگری از خدمات توسط سازمان ها و مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و سایر ارگان ها ارائه داده می شود.

معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تاکید براینکه این طرح فعلا به صورت پایلوت اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: امیداست، در سال ۹۷ طرح نماد به صورت جامع در تمام کشور اجرا شود.

وی گفت: همچنین بحث آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارت های فرزندپروری نیز از طریق همکاری مشترک بین وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش دردست اقدام است که این مهارت ها با برنامه ریزی هایی که در سطح هر ارگانی انجام شده است، ارائه می شود.